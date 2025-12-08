Comando de Jara ante debate Anatel: "No tiene por qué cambiar su tono"

El comando de la candidata oficialista Jeannette Jara se prepara para el último encuentro con el republicano José Antonio Kast antes del balotaje presidencial del 14 de diciembre, en el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

La cita será este martes, en el estudio 2 de TVN, donde se dará el último debate público entre ambos candidatos, que estará dividido en nueve bloques temáticos, entre ellos, seguridad ciudadana, economía y políticas sociales.

"Esta es una oportunidad muy importante para que la gente pueda informarse, para que Jeannette Jara pueda profundizar en las propuestas que ha venido realizando en economía, en política social, especialmente todo lo que tiene ver con el ingreso mínimo a 750.000 pesos", el exministro y asesor económico de la candidata, Carlos Ominami.

Asimismo, aseveró que la candidata de Unidad por Chile "no tiene por qué cambiar su tono, tiene que mantenerse en esta combinación, que es la que corresponde en cualquier debate presidencial, entre la afirmación de las propuestas y también la crítica que nos merecen las proposiciones, las falsas promesas de José Antonio Kast".

Por su parte, el vocero Francisco Vidal afirmó que trabajan en la recuperación del voto. "Las encuestas, antes de la veda, le dieron un promedio de 42% de intención de voto. Subió 15 puntos en dos semanas. Si pudiste subir 15 puntos en las primeras dos semanas, ¿por qué no puedes subir otros 8, 9 o 10 puntos en las últimas dos semanas? Entonces estamos trabajando en esa dirección".

"Además, (estamos) focalizando, porque la recuperación del voto es de todos los ciudadanos, pero particularmente de las comunas populares, grandes y pequeñas. Esperanza hay, pero sobre la base objetiva, no puro voluntarismo", detalló.

En tanto, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana ajusta los últimos detalles en la recta final, elevando el tono y cuestionando las propuestas migratorias del abanderado republicano.

En cuanto a la campaña, esta tarde se realizará un banderazo en las afueras de la estación de Metro Matta que contará con la participación de la diputada electa Irací Hassler (PC) y otras autoridades para reafirmar el compromiso con la defensa y avance de los derechos sociales de las mujeres. En la actividad no estará presente la candidata Jeannette Jara.