Comando de Jara desdramatiza encuestas: "Estamos concentrados en hablarle al país"

La jefa de campaña de Jeannette Jara, la senadora socialista Paulina Vodanovic, aseguró este sábado que el equipo oficialista no está preocupado solamente de las encuestas sino que se concentra en "hablarle al país" y transmitir propuestas concretas de cara a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

Vodanovic enfatizó que "revisamos todo lo que muestran las encuestas y las vemos como lo que son, que son fotos de un momento, pero más allá del análisis estamos concentrados en hablarle al país, a la gente, contarle nuestras propuestas concretas".

"Nuestra campaña está desplegada a lo largo del país con compromisos en cada lugar muy claros y que son fruto del diálogo que hemos tenido con la gente. Ese ha sido y seguirá siendo nuestro esfuerzo principal", enfatizó.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se desplegó este fin de semana por la Región del Biobío. Desde allí destacó que la candidatura de su militante es "la más amplia" de la que se tiene recuerdo.

"Jeannette Jara -destacó- es una candidata que se ha socializado y le responde a una coalición, la más amplia que ha tenido la historia de Chile hasta la fecha, que va desde la DC al PC, nueve partidos políticos más cuatro o cinco movimientos políticos. Eso es lo primero".

Respecto a cómo buscarán los votos necesarios para ganar el 14 de diciembre, Carmona afirmó que lo harán "yendo hacia quienes no votaron por nosotros y tuvieron distintas conductas".​

Estas declaraciones se dan luego de la publicación de la encuesta Panel Ciudadano UDD, que le dio un 54 por ciento a Kast versus un 34 para Jara en intención de voto.

El sondeo destacó que aún hay un 14 por ciento de indecisos.

El estudio además evaluó los eventuales traspasos de votos desde las candidaturas de Franco Parisi, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser:

La encuesta se realizó a través de Whatsapp y SMS a mujeres y hombres mayores de 18 años, habitantes de las 16 regiones. En total se obtuvo la respuesta de 1.088 casos, con un margen de error de 3% y un 95% de confianza.