La encargada territorial del comando de Jeannette Jara, Nicole Cardoch, defendió este miércoles el despliegue de la candidata presidencial, luego de que el timonel y senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, acusara que el equipo de campaña estaba recorriendo el país con "barras bravas".

La exsubsecretaria general de Gobierno aseguró que en la gira nacional se han reunido no sólo con simpatizantes, sino también con "grupos, gremios, organizaciones, que pueden estar alejados de esta posición política".

