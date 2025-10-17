Comenzó la franja presidencial en TV con énfasis en seguridad y migración

A casi un mes de las elecciones, esta tarde se emitió el primer capítulo de la franja electoral televisiva para los comicios presidenciales, en que los candidatos presentaron sus mensajes, eslóganes y prioridades de campaña.

Por sorteo, la primera en aparecer fue la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, quien centró su discurso en las pensiones, la salud y la seguridad, con énfasis en el resguardo de las fronteras. "Porque amar a Chile es darle soluciones reales a su gente", fue parte de su mensaje.

Luego fue el turno del independiente Harold Mayne-Nicholls, quien, desde una recreación del Palacio de La Moneda, aludió al caso Fundaciones y pidió aplicar las normas "sin temor".

Uno de los segmentos más polémicos fue el de Marco Enríquez-Ominami, que incluyó imágenes de figuras como Giorgio Jackson, Beatriz Sánchez y el presidente Gabriel Boric, además de los candidatos opositores vestidos con uniforme militar y escenas del bombardeo a La Moneda. "Dije hace cuatro años que ni Boric ni Kast eran soluciones", afirmó ME-O.

El candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, recordó la franja del No y apareció junto a Pamela Jiles, apelando a la clase media: "Porque haremos crecer a Chile como nunca antes, sabemos como hacerlo, porque somos la clase media".

El independiente Eduardo Artés evocó el estallido social y casos emblemáticos como el de Julia Chuñil, mientras Johannes Kaiser, del Partido nacional Libertario, recorrió el centro de Santiago relatando su historia y propuestas.

Por su parte, Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, apostó por un tono moderado y autocrítico, llamando a "evitar los extremos y los bots" y recordando los procesos constitucionales recientes.

Finalmente, José Antonio Kast, del Partido Republicano, abrió su espacio junto a la madre de Byron Castillo, camionero asesinado en Antofagasta, centrando su mensaje en la migración irregular y la seguridad, acompañado del relanzamiento de su jingle de campaña.