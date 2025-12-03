El Campus Oriente de la Universidad Católica fue escenario del segundo debate presidencial organizado por Archi, esta vez con miras a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Jeannette Jara y José Antonio Kast subieron el nivel de sus recriminaciones anteriores y se interrumpieron en diversas ocasiones, con la candidata del oficialismo y la DC apuntando al recorte de gasto fiscal y el rol del asesor Jorge Quiroz; mientras que la carta republicana y de las derechas optó por enfatizar el rol continuista de su contrincante.

