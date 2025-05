Contribuciones, "grasa del Estado" y una pelota trancada: Candidatos debatieron en la CChC

Seis candidatos presidenciales se encontraron por primera vez este miércoles en el marco de la Semana de la Construcción, donde la CChC presentó su propuesta "Chile Posible al 2030".

Quienes protagonizaron el primer encontrón fueron el abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), el diputado Johannes Kaiser, y la candidata del Partido Comunista (PC), la exministra Jeanette Jara.

"Nosotros vamos a seguir avanzando, en la medida en que reactivemos la economía, de eliminar todas las contribuciones, todas: el impuesto y las contribuciones son un abuso, un robo a propiedad que ya pagó impuestos, y no queremos dejar ningún vestigio del mismo", sostuvo el parlamentario.

Ante esto, Jara replicó que "uno de los candidatos dijo 'dentro de los primeros tres meses de mi gobierno voy a entregar tres millones de subsidios, pero además voy a reducir los impuestos'. Atención, eso no es posible, porque para tener gastos hay que tener ingresos, esto es igual que una casa".

Fin a los pitutos e importancia de la experiencia

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) manifestó que "si nosotros queremos crecer hay muchas cosas que uno puede hacer, pero lo primero es cortar la grasa, los gastos superfluos, los pitutos. Nosotros tenemos que tener funcionarios públicos que sepan hacer su trabajo y no que sean contratados por ser pareja de, hijo de, hermano de".

Sus palabras fueron cuestionadas por la abanderada del PS, PPD, PL y Partido Radical, Carolina Tohá, quien sostuvo que "hoy día vimos desplegadas candidaturas que una vez más recurren a explicaciones de los problemas donde todos los demás pareciera que no tienen ninguna capacidad y que explican las soluciones del país porque ellos son buenos y ellos sí que la harían. Bueno, Chile no funciona así y la experiencia muestra que no es así como se avanza".

La pelota de Kast

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, portó una pelota durante todo el encuentro y la usó para hacer una analogía política.

"En un buen equipo hay alguien que puede meter los goles, pero la jugada es gracias a las personas que formamos este team, y si en algo hubo coincidencia entre los candidatos es que quien más traba la pelota es el Estado", dijo el exparlamentario.

Gonzalo Winter, candidato del Frente Amplio, comentó que "cuando se me pregunta si vamos a hacer concesiones o no, pongamos la pelota de Kast al piso, el Estado de Chile no construye nada, ni siquiera estamos hablando de infraestructura o de vivienda, incluso el Ministerio de Desarrollo Social externaliza a privados sin fines de lucro casi la totalidad de su actividad".

Quien no participó en la actividad, ya que no fue invitado, fue el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, lo que motivó una protesta por parte de militantes de la colectividad.