La socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela, analizó en El Diario de Cooperativa el debate de este martes entre los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast, el que estuvo marcado por la inquietud de ambos participantes.

"La cosa emocional primó mucho y las tensiones fueron evidentes", recalcó Valenzuela, manifestando que "las estrategias de ambos no apuntan a profundizar en las propuestas", sino que a buscar los errores del otro.

"Para el electorado duro de Kast y Jara no pasa nada", planteó, añadiendo que solamente puede influir levemente en el elector indeciso. "El nivel de precisión de las propuestas es bien bajo y bien pobre", lamentó.

