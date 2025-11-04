Debate Archi: Matthei y Kaiser reforzaron críticas contra políticas de DD.HH.

En el marco del debate radial organizado por Archi, La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y el abanderado del Partido Social Cristiano, Johannes Kaiser, endurecieron este sus críticas hacias las políticas de derechos humanos, especialmente por el Plan Nacional de Búsqueda de DD.DD y la transformación del penal Punta Peuco en una cárcel común.

La exalcaldesa de Providencia fue consultada por su afirmación de que el Plan Nacional de Búsqueda era visto por muchas personas como una "venganza": "En primer lugar, no dije que yo lo piense, sino que mucha gente lo piensa. Y tiene que ver con que, en general, hay una mala evaluación de las instituciones que están preocupadas del tema de los derechos humanos", respondió.

"La búsqueda de los detenidos desaparecidos a mí me parece que es de lo más importante que puede haber, porque cualquier persona que haya perdido un familiar quisiera poder encontrar y darle digna sepultura, (pero) la verdad es que el trabajo que han hecho (en el Estado) es pésimo. No puedo creer que aún hoy haya cualquier cantidad de restos humanos, básicamente huesos, que no se les haya hecho el test de ADN. Eso es una vergüenza del Estado y también de esta administración", complementó la aspirante a La Moneda.

En tanto, el candidato Johannes Kaiser fue interpelado por su declaración en contra de transformar Punta Peuco en un penal común: "Cuando no hay justicia, cuando no se hace la pega como corresponde, cuando no se identifica a cientos de detenidos desaparecidos porque no existe el interés político de hacerlo, cuando el Ministro de Justicia, el director del Servicio Médico Legal y subdirector del Servicio Médico Legal son todos del Partido Comunista y no identifican, entonces no hablemos aquí de justicia", aseveró.

"Ya basta del abuso que ha sido toda esta política supuestamente de reparación, que no ha sido reparación, ha sido pura venganza", expresó Kaiser.

"Aquí de lo que estamos hablando es de una operación política para mantener un tema abierto a costa de la paz de Chile", aseguró el abanderado libertario, quien agregó que si llega a ser Presidente cerrará "el capítulo 73-90 definitivamente".

"Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes, solamente porque a usted no le caen bien políticamente. Nosotros tenemos tratados... y a ustedes que les gustan tanto los tratados internacionales, respétenlos", afirmó.

En la misma línea, Evelyn Matthei también abordó la transformación del penal Punta Peuco: "¿Hasta cuándo siguen con los problemas de 50 años atrás?", expresó.