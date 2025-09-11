Síguenos:
Debate presidencial: Expertos evaluaron desempeño de los ocho candidatos a La Moneda

Publicado:
En la jornada posterior al debate televisivo en que participaron los ocho candidatos a La Moneda, la periodista y profesora de Comunicación Política de la Universidad de Chile, Ximena Jara; y el teórico político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio, entregaron sus impresiones en Lo que Queda del Día.

Jara destacó que el candidato que tuvo un mejor desempeño fue el independiente Harold Mayne-Nicholls, aunque esto se debió en parte a que ningún candidato dedicó su tiempo a enfrentarlo.

Por su parte, Bellolio sostuvo que la candidata que se vio en peores condiciones fue Jeannette Jara, ya que no logró presentar propuestas relevantes de su programa.

