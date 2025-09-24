Debates presidenciales de Archi ya tienen fecha: el primero será en noviembre
La Casa Central de la Universidad Católica será la sede de los paneles con los candidatos.
La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) ratificó la realización de dos debates presidenciales con miras a la elección 2025, los que se realizarán en la Casa Central de la Universidad Católica.
El primero de los encuentros, con los 8 candidatos a La Moneda, se concretará el día martes 4 de noviembre, 12 días antes de la primera vuelta.
Luego, el miércoles 3 de diciembre será el debate con las dos candidaturas que compitan en la segunda vuelta, programada -de ser necesaria- para el día domingo 14 de diciembre.
Como en otros procesos electorales, "los debates serán transmitidos por la extensa red de emisoras asociadas a Archi, desde Arica a Punta Arenas, incluyendo territorios insulares y llegando también a Isla de Pascua. Asimismo, gracias a los canales digitales de las emisoras socias, la señal se hará extensiva a todo el mundo", destacó la gremial de radiodifusores.