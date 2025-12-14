EE.UU. y Javier Milei lideran saludos desde el exterior a Kast

"Estados Unidos felicita al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria electoral", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio, quien apuntó a un trabajo conjunto.

"Bajo su liderazgo, confiamos en que Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial. Estados Unidos espera colaborar estrechamente con su administración para profundizar nuestra alianza y promover la prosperidad compartida en nuestro hemisferio", agregó el titular de las relaciones exteriores del gobierno de Donald Trump.

El secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, felicita al presidente electo Kast.

En tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, usó su cuenta en X para saludar "el aplastante triunfo de mi amigo" José Antonio Kast.

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!", posteó.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también felicitó a Kast por su triunfo y dijo esperar que trabajen juntos para "fortalecer aún más la amistad" entre sus países.

"Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado @joseantoniokast por su elección como presidente de Chile", escribió Peña en su cuenta de X.

Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado @joseantoniokast por su elección como presidente de Chile. Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países. pic.twitter.com/Ae9f9FobAJ — Santiago Peña (@SantiPenap) December 14, 2025

Desde España, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también saludó a José Antonio Kast por su "aplastante victoria" de su "querido amigo y aliado".