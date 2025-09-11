En el marco del primer debate presidencial televisado, emitido este miércoles por Chilevisión, los ocho aspirantes a La Moneda tuvieron la oportunidad de entregar un mensaje de un minuto a los votantes.

Kast apuntó a un "cambio radical" en materia económica, mientras que Jara dio su "palabra de mujer" de trabajar hacia la estabilidad del país.

Por su parte, Artés llamó a la "esperanza" contra el fascismo y Mayne-Nicholls pidió un cambio para mejorar el futuro de los jóvenes.

Posteriormente, Parisi señaló que a Chile le han robado "el sueño de la meritocracia" y Kaiser pidió confianza de sus votantes.

Finalmente, Matthei aseguró que liderará un gobierno "honrado" y Enríquez-Ominami adelantó que a fines de mes dará a conocer su equipo y programa de gobierno.

