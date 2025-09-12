El vocero económico de la candidata presidencial Evelyn Matthei, Gonzalo Sanhueza, delineó este viernes en Cooperativa el plan económico integral que propone la abanderada de Chile Vamos y su equipo, entre lo que destaca un fomento del empleo, salud, inversión, gasto eficiente y seguridad, este último punto considerado como "la principal preocupación de los chilenos hoy".

Según explicó el experto en diálogo con Lo Que Queda Del Día, la campaña de Matthei busca, entre otras iniciativas, una estrategia alternativa al tradicional aumento del salario mínimo, reducir el gasto público "ineficiente" y la baja de los impuestos a las grandes empresas.

