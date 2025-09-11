El "vientre de la bestia" y voto femenino: Curiosidades que dejó el primer debate presidencial

Una serie de curiosidades se vivieron en el primer debate entre los ocho candidatos presidenciales, que se extendió por casi tres horas en la noche de este miércoles.

En el encuentro emitido por Chilevisión, destacó la participación de Marco Enríquez-Ominami, quien manifestó en reiteradas ocasiones su desazón por no haber participado en las primarias oficialistas y emplazó a la candidata Jeannette Jara por la gestión del gobierno de Gabriel Boric.

Por su parte, Franco Parisi insistió en su postura de que Chile "no es facho ni comunacho", uno de los puntos claves de su campaña, y defendió vivir en Estados Unidos, ya que "necesita trabajar", ya que en este país le "coartaron el trabajo y la seguridad".

Sobre este mismo punto, Eduardo Artés lo acusó de vivir "en el vientre de la bestia" e ironizó sobre la posibilidad de que el ingeniero comercial fuera "agente de la CIA", aludiendo a que eso opinarían sobre él si viviera en China.

Finalmente, Harold Mayne-Nicholls emplazó a Johannes Kaiser por su postura sobre el voto femenino, ante lo cual el diputado respondió con una analogía futbolera.