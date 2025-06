Elizalde por primarias: "Quien resulte ganador tenemos que apoyarlo con entusiasmo"

A tres semanas de las primarias oficialistas, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó que la elección sea un test al Gobierno e instó a "apoyar con entusiasmo" al candidato que resulte ganador, más allá de las evidentes diferencias dentro de la coalición.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado afirmó que en toda primaria "hay un afán de diferenciación, con énfasis, puntos de vista con los cuales los candidatos fijan legítimas diferencias con quienes son sus contendores. Pero lo que veo es un buen clima, voluntad unitaria, voluntad de respetar el resultado y el debate democrático es propio de una coalición diversa y también de una coalición que tiene voluntad democrática".

Al ser consultado por los dichos del Presidente Boric, quien valoró que exista "aspereza" dentro del debate oficialista, Elizalde puntualizó: "Aquí lo relevante es que al día siguiente todos apoyen al candidato que gane la primaria. En eso consiste un principio básico: si me someto a una decisión democrática, tengo que respetar esa decisión democrática. Además, no se olvide que las primarias son voluntarias. Los que decidieron participar en las primarias lo hicieron voluntariamente, en consecuencia, todos tienen que acatarlas".

Asimismo, el titular del Interior descartó que la capacidad de movilizar electores en la primaria sea un test para el Gobierno: "Hay distintos factores que pueden generar desmovilización, estamos en presencia de una elección de carácter voluntario y esperamos que participe la mayor cantidad de gente posible. Pero, plantearlo así, como un test en blanco y negro, no necesariamente".

"Todos deben respetar su resultado"

Elizalde también fue enfático en señalar que el Gobierno "no tiene un candidato o una candidata en la primaria. El Gobierno es partidario de las primarias y, obviamente, creemos que todos los que participen de este proceso deben respetar su resultado".

"Dentro del Gobierno existen distintas miradas, militantes de distintos partidos. Por regla general, es altamente probable que en el secreto de las urnas todos voten por los candidatos más cercanos a sus visiones. En eso consiste una coalición diversa, pero así como es diversa, es unitaria. Y, por tanto, todos tenemos que respetar el resultado de la primaria y apoyar entusiastamente a quien resulte ganador", aseveró.

En esa línea, el otrora senador destacó: "Tenemos una coalición diversa, y los que somos parte de ella podemos votar libre y soberanamente por quien nos parezca que es la mejor alternativa. Pero, con esa misma convicción, a quien resulte ganador tenemos que apoyarlo con entusiasmo, porque esa es la lógica de participar en una primaria".

"Si una persona no quiere respetar un resultado de una primaria, bueno, que no participe en ella: esas son las reglas del juego democrático y por eso he señalado que, salvo declaraciones de personas que no representan ni a su sector político y ni siquiera al partido en el que militan, lo que yo veo es una disposición de honrar el resultado de parte de todos los actores relevantes", concluyó.