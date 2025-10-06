Empeora el conflicto entre Carlos Montes y Jeannette Jara

El conflicto entre el ministro Carlos Montes (PS) y la candidata presidencial del oficialismo y de la DC, Jeannette Jara (PC), se agravó en las últimas horas con nuevas declaraciones cruzadas respecto a la crisis de la vivienda en Chile.

La tensión se desató la semana pasada, cuando la abandera calificó como "impresentable" el proceso de reconstrucción de Viña del Mar "en términos de evaluación de la gestión, de la demora"; y enfatizó que, "evidentemente, la responsabilidad está en el Ministerio de Vivienda".

"Desgraciadamente, las coyunturas electorales tienen su particularidad y cada uno busca cómo generar agua para sus distintas cosas", reaccionó entonces el exsenador socialista.

Entrevistado el domingo en "Estado Nacional" de Televisión Nacional, Montes apuntó contra personas que están colaborando en la campaña de Jara y que figuran como actores dentro de la aludida crisis del sector vivienda.

"No lo debería decir, pero lo voy a decir: el dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas también está en el comando de la señora Jara", dijo Montes.

"Es una persona que tiene su visión y que por eso está en eso. Yo no lo estoy cuestionando por estar ahí. Me lo contó el propio señor dueño del terreno"; se trata de "una persona que trabaja en una empresa privada, y que hace algo parecido" a funcionarios del Minvu que apoyan a la militante comunista.

"Yo he sabido a lo menos de dos (funcionarios) -una persona que renunció hace poquito-, pero nunca he sabido que lo hagan (campaña) en hora laboral, porque en hora laboral tienen que cumplir sus funciones", detalló Montes en televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 24horascl (@24horascl)

"Desconozco a qué se refiere"

Consultada hoy sobre estas declaraciones, Jeannette Jara dijo no saber a quién se refirió Montes, dijo que él deberá explicarlas y reafirmó sus cuestionamientos sobre Viña.

"Es lamentable la situación de la reconstrucción de Viña del Mar y su demora. Lamento que, ante esta crítica, se generen otros debates que no tienen asidero", señaló.

"Si hay alguien que el ministro Montes conozca, que lo diga. La verdad, desconozco a qué se refiere", indicó.

"A mí, más que estar especulando de lo que él haya querido decir o no, lo que me preocupa es que la gente en Viña necesita su casa. Y lo demás, respecto de asesores, de la gente de la toma de San Antonio -a todo esto, no me quedó claro si se refería a los dueños del terreno o a la gente de la toma-, creo que él tendrá que dar las explicaciones y hacerse cargo de sus palabras", sentenció.

Frente al Ministerio de Vivienda, Montes reaccionó esta mañana muy molesto al ser interrogado sobre el asunto: dijo que el debate se ha convertido en algo que no tiene nada que ver con lo que él dijo.