En los estudios de Chilevisión se dio inicio al primer debate presidencial con miras a la elección del 16 de noviembre. Eduardo Artés (Ind.), Marco Enríquez-Ominami (Ind.), Jeannette Jara (Unidad por Chile), Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (Cambio por Chile), Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), Harold Mayne-Nicholls (Ind.) y Franco Parisi (PDG).

