En CHV: así se inició el primer debate presidencial 2025
Publicado:
Fotos Destacadas
Violencia en Francia: Convocatoria a "bloquear todo" deja casi 500 detenidos
Camión arrasó con cables y derribó poste en San Bernardo
Presidenciales: así han cambiado los que vuelven a ser candidatos
Fotos Recientes
En CHV: así se inició el primer debate presidencial 2025
Voluntarios restauraron la fachada de colegio de Puente Alto
Bandera de Estados Unidos ondea a media asta por muerte de Charlie Kirk
En los estudios de Chilevisión se dio inicio al primer debate presidencial con miras a la elección del 16 de noviembre. Eduardo Artés (Ind.), Marco Enríquez-Ominami (Ind.), Jeannette Jara (Unidad por Chile), Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (Cambio por Chile), Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), Harold Mayne-Nicholls (Ind.) y Franco Parisi (PDG).
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados