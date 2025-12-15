En todas las regiones y en 310 de 346 comunas: el amplio triunfo de Kast

El triunfo de José Antonio Kast se consolidó como contundente y estuvo lejos de ser ajustado, pues ganó en todas las comunas de 11 de las 16 regiones del país, pero además en la suma total, fue mayoría en esas mismas 16.
Con un reporte del Servel de 99,97%, el mayor triunfo del republicano fue en la Región del Ñuble, donde logró 69,85% de los votos. En tanto, su menor diferencia se dio en la Región Metropolitana, donde ganó con 53,21% de las preferencias.
A nivel nacional, el otora diputado se impuso con 58,16%, es decir 7.254.850 votos.
Segunda vuelta: el resumen por comunas
El republicano José Antonio Kast ganó en las siguientes comunas:
Región de Arica y Parinacota
- Arica
- Camarones
- General Lagos
- Putre
Región de Tarapacá
- Alto Hospicio
- Iquique
- Camiña
- Colchane
- Huara
- Pica
- Pozo Almonte
Región de Antofagasta
- Tocopilla
- Calama
- Ollagüe
- Sierra Gorda
- Antofagasta
- Taltal
Región de Atacama
- Copiapó
- Tierra Amarilla
- Freirina
- Vallenar
- Alto del Carmen
Región de Coquimbo
- La Higuera
- La Serena
- Vicuña
- Coquimbo
- Río Hurtado
- Paihuano
- Ovalle
- Monte Patria
- Punitaqui
- Combarbalá
- Los Vilos
- Salamanca
Región de Valparaíso
- Calle Larga
- Los Andes
- Rinconada
- San Esteban
- Cabildo
- La Ligua
- Papudo
- Zapallar
- Hijuelas
- La Calera
- La Cruz
- Nogales
- Quillota
- Algarrobo
- Cartagena
- El Quisco
- El Tabo
- Santo Domingo
- Catemu
- Llayllay
- Panquehue
- Putaendo
- San Felipe
- Santa María
- Casablanca
- Concón
- Puchuncaví
- Quintero
- Viña del Mar
- Limache
- Olmué
- Quilpué
- Villa Alemana
Región Metropolitana
- Colina
- Lampa
- Tiltil
- Pirque
- Buin
- Calera de Tango
- Paine
- San Bernardo
- Alhué
- Curacaví
- María Pinto
- Melipilla
- San Pedro
- Cerrillos
- El Bosque
- Estación Central
- Huechuraba
- Independencia
- La Cisterna
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Providencia
- San Miguel
- Santiago
- Vitacura
- El Monte
- Isla de Maipo
- Padre Hurtado
- Peñaflor
- Talagante
Región de O'Higgins
- Codegua
- Coinco
- Coltauco
- Doñihue
- Graneros
- Las Cabras
- Machalí
- Malloa
- Mostazal
- Olivar
- Peumo
- Pichidegua
- Quinta de Tilcoco
- Rancagua
- Rengo
- Requínoa
- San Vicente de Tagua Tagua
- La Estrella
- Litueche
- Marchigüe
- Navidad
- Paredones
- Pichilemu
- Chépica
- Chimbarongo
- Lolol
- Nancagua
- Palmilla
- Peralillo
- Placilla
- Pumanque
- San Fernando
- Santa Cruz
Región del Maule
- Cauquenes
- Chanco
- Pelluhue
- Curicó
- Hualañé
- Licantén
- Molina
- Rauco
- Romeral
- Sagrada Familia
- Teno
- Vichuquén
- Colbún
- Linares
- Longaví
- Parral
- Retiro
- San Javier de Loncomilla
- Villa Alegre
- Yerbas Buenas
- Constitución
- Curepto
- Empedrado
- Maule
- Pelarco
- Pencahue
- Río Claro
- San Clemente
- San Rafael
- Talca
Región del Ñuble
- Cobquecura
- Coelemu
- Ninhue
- Portezuelo
- Quirihue
- Ránquil
- Trehuaco
- Bulnes
- Chillán Viejo
- Chillán
- El Carmen
- Pemuco
- Pinto
- Quillón
- San Ignacio
- Yungay
- Coihueco
- Ñiquén
- San Carlos
- San Fabián
- San Nicolás
Región del Biobío
- Arauco
- Cañete
- Contulmo
- Curanilahue
- Lebu
- Los Álamos
- Tirúa
- Alto Biobío
- Antuco
- Cabrero
- Laja
- Los Ángeles
- Mulchén
- Nacimiento
- Negrete
- Quilaco
- Quilleco
- San Rosendo
- Santa Bárbara
- Tucapel
- Yumbel
- Chiguayante
- Concepción
- Coronel
- Florida
- Hualpén
- Hualqui
- Lota
- Penco
- San Pedro de la Paz
- Santa Juana
- Talcahuano
- Tomé
Región de La Araucanía
- Carahue
- Cholchol
- Cunco
- Curarrehue
- Freire
- Galvarino
- Gorbea
- Lautaro
- Loncoche
- Melipeuco
- Nueva Imperial
- Padre Las Casas
- Perquenco
- Pitrufquén
- Pucón
- Saavedra
- Temuco
- Teodoro Schmidt
- Toltén
- Vilcún
- Villarrica
- Angol
- Collipulli
- Curacautín
- Ercilla
- Lonquimay
- Los Sauces
- Lumaco
- Purén
- Renaico
- Traiguén
- Victoria
Región de Los Ríos
- Panguipulli
- Futrono
- Río Bueno
- Lago Ranco
- La Unión
- Corral
- Paillaco
- Valdivia
- Máfil
- Lanco
- Mariquina
- Los Lagos
Región de Los Lagos
- Ancud
- Castro
- Chonchi
- Curaco de Vélez
- Dalcahue
- Puqueldón
- Queilén
- Quemchi
- Quellón
- Quinchao
- Calbuco
- Cochamó
- Fresia
- Frutillar
- Llanquihue
- Los Muermos
- Maullín
- Puerto Montt
- Puerto Varas
- Osorno
- Puerto Octay
- Purranque
- Puyehue
- Río Negro
- San Juan de la Costa
- San Pablo
- Chaitén
- Futaleufú
- Hualaihué
- Palena
Región de Aysén
- Guaitecas
- Cisnes
- Lago Verde
- Coyhaique
- Aysén
- Río Ibáñez
- Chile Chico
- Cochrane
- O'Higgins
- Tortel
Región de Magallanes
- Antártica
- Cabo de Hornos
- Laguna Blanca
- Punta Arenas
- Río Verde
- San Gregorio
- Porvenir
- Primavera
- Timaukel
- Natales
- Torres del Paine
En tanto, Jeannete Jara perdió en todas las comunas de las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá; así como las ubicadas entre las regiones de O'Higgins y Magallanes; triunfando solamente en:
Región de Antofagasta
- María Elena
- Mejillones
- San Pedro de Atacama
Región de Atacama
- Chañaral
- Diego de Almagro
- Caldera
- Huasco
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
- Petorca
- Valparaíso
- San Antonio
- Isla de Pascua
- Juan Fernández
Región Metropolitana
- Quilicura
- Conchalí
- Recoleta
- Renca
- Quinta Normal
- Cerro Navia
- Lo Prado
- Pudahuel
- Maipú
- Peñalolén
- Ñuñoa
- Macul
- San Joaquín
- La Granja
- Pedro Aguirre Cerda
- Lo Espejo
- San Ramón
- La Pintana
- La Florida
- Puente Alto
- San José de Maipo