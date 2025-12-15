En todas las regiones y en 310 de 346 comunas: el amplio triunfo de Kast

El triunfo de José Antonio Kast se consolidó como contundente y estuvo lejos de ser ajustado, pues ganó en todas las comunas de 11 de las 16 regiones del país, pero además en la suma total, fue mayoría en esas mismas 16.

Con un reporte del Servel de 99,97%, el mayor triunfo del republicano fue en la Región del Ñuble, donde logró 69,85% de los votos. En tanto, su menor diferencia se dio en la Región Metropolitana, donde ganó con 53,21% de las preferencias.

A nivel nacional, el otora diputado se impuso con 58,16%, es decir 7.254.850 votos.

Segunda vuelta: el resumen por comunas

El republicano José Antonio Kast ganó en las siguientes comunas:

Región de Arica y Parinacota

Arica

Camarones

General Lagos

Putre

Región de Tarapacá

Alto Hospicio

Iquique

Camiña

Colchane

Huara

Pica

Pozo Almonte

Región de Antofagasta

Tocopilla

Calama

Ollagüe

Sierra Gorda

Antofagasta

Taltal

Región de Atacama

Copiapó

Tierra Amarilla

Freirina

Vallenar

Alto del Carmen

Región de Coquimbo

La Higuera

La Serena

Vicuña

Coquimbo

Río Hurtado

Paihuano

Ovalle

Monte Patria

Punitaqui

Combarbalá

Los Vilos

Salamanca

Región de Valparaíso

Calle Larga

Los Andes

Rinconada

San Esteban

Cabildo

La Ligua

Papudo

Zapallar

Hijuelas

La Calera

La Cruz

Nogales

Quillota

Algarrobo

Cartagena

El Quisco

El Tabo

Santo Domingo

Catemu

Llayllay

Panquehue

Putaendo

San Felipe

Santa María

Casablanca

Concón

Puchuncaví

Quintero

Viña del Mar

Limache

Olmué

Quilpué

Villa Alemana

Región Metropolitana

Colina

Lampa

Tiltil

Pirque

Buin

Calera de Tango

Paine

San Bernardo

Alhué

Curacaví

María Pinto

Melipilla

San Pedro

Cerrillos

El Bosque

Estación Central

Huechuraba

Independencia

La Cisterna

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Providencia

San Miguel

Santiago

Vitacura

El Monte

Isla de Maipo

Padre Hurtado

Peñaflor

Talagante

Región de O'Higgins

Codegua

Coinco

Coltauco

Doñihue

Graneros

Las Cabras

Machalí

Malloa

Mostazal

Olivar

Peumo

Pichidegua

Quinta de Tilcoco

Rancagua

Rengo

Requínoa

San Vicente de Tagua Tagua

La Estrella

Litueche

Marchigüe

Navidad

Paredones

Pichilemu

Chépica

Chimbarongo

Lolol

Nancagua

Palmilla

Peralillo

Placilla

Pumanque

San Fernando

Santa Cruz

Región del Maule

Cauquenes

Chanco

Pelluhue

Curicó

Hualañé

Licantén

Molina

Rauco

Romeral

Sagrada Familia

Teno

Vichuquén

Colbún

Linares

Longaví

Parral

Retiro

San Javier de Loncomilla

Villa Alegre

Yerbas Buenas

Constitución

Curepto

Empedrado

Maule

Pelarco

Pencahue

Río Claro

San Clemente

San Rafael

Talca

Región del Ñuble

Cobquecura

Coelemu

Ninhue

Portezuelo

Quirihue

Ránquil

Trehuaco

Bulnes

Chillán Viejo

Chillán

El Carmen

Pemuco

Pinto

Quillón

San Ignacio

Yungay

Coihueco

Ñiquén

San Carlos

San Fabián

San Nicolás

Región del Biobío

Arauco

Cañete

Contulmo

Curanilahue

Lebu

Los Álamos

Tirúa

Alto Biobío

Antuco

Cabrero

Laja

Los Ángeles

Mulchén

Nacimiento

Negrete

Quilaco

Quilleco

San Rosendo

Santa Bárbara

Tucapel

Yumbel

Chiguayante

Concepción

Coronel

Florida

Hualpén

Hualqui

Lota

Penco

San Pedro de la Paz

Santa Juana

Talcahuano

Tomé

Región de La Araucanía

Carahue

Cholchol

Cunco

Curarrehue

Freire

Galvarino

Gorbea

Lautaro

Loncoche

Melipeuco

Nueva Imperial

Padre Las Casas

Perquenco

Pitrufquén

Pucón

Saavedra

Temuco

Teodoro Schmidt

Toltén

Vilcún

Villarrica

Angol

Collipulli

Curacautín

Ercilla

Lonquimay

Los Sauces

Lumaco

Purén

Renaico

Traiguén

Victoria

Región de Los Ríos

Panguipulli

Futrono

Río Bueno

Lago Ranco

La Unión

Corral

Paillaco

Valdivia

Máfil

Lanco

Mariquina

Los Lagos

Región de Los Lagos

Ancud

Castro

Chonchi

Curaco de Vélez

Dalcahue

Puqueldón

Queilén

Quemchi

Quellón

Quinchao

Calbuco

Cochamó

Fresia

Frutillar

Llanquihue

Los Muermos

Maullín

Puerto Montt

Puerto Varas

Osorno

Puerto Octay

Purranque

Puyehue

Río Negro

San Juan de la Costa

San Pablo

Chaitén

Futaleufú

Hualaihué

Palena

Región de Aysén

Guaitecas

Cisnes

Lago Verde

Coyhaique

Aysén

Río Ibáñez

Chile Chico

Cochrane

O'Higgins

Tortel

Región de Magallanes

Antártica

Cabo de Hornos

Laguna Blanca

Punta Arenas

Río Verde

San Gregorio

Porvenir

Primavera

Timaukel

Natales

Torres del Paine

En tanto, Jeannete Jara perdió en todas las comunas de las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá; así como las ubicadas entre las regiones de O'Higgins y Magallanes; triunfando solamente en:

Región de Antofagasta

María Elena

Mejillones

San Pedro de Atacama

Región de Atacama

Chañaral

Diego de Almagro

Caldera

Huasco

Región de Coquimbo

Andacollo

Canela

Illapel

Región de Valparaíso

Petorca

Valparaíso

San Antonio

Isla de Pascua

Juan Fernández

Región Metropolitana