Encuesta CEP: Matthei y Kast lideran las opciones presidenciales

Evelyn Matthei y José Antonio Kast encabezan las opciones presidenciales de cara a los comicios de noviembre, de acuerdo a los datos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dados a conocer en la mañana de este miércoles.

Al realizar la pregunta abierta, ¿quién le gustaría a usted que fue la o el próximo Presidente de Chile?, la candidata de Chile Vamos llega a 15% y el abanderado del Partido Republicano a 11% de las preferencias.

Más abajo en el listado aparecen Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) con 6%, la exmandataria Michelle Bachelet —que ya declinó competir nuevamente por la Presidencia— con 4%; y Carolina Tohá, candidata del Socialismo Democrático, con 4%.

Sin embargo, un 52% de los encuestados asegura estar indeciso o no contestó la respuesta, "quizás porque no lo tiene claro; porque todavía hay muchos candidatos; porque todavía no se han resuelto las primarias; por ejemplo, de la izquierda" o "porque todavía queda mucho tiempo para noviembre", dijo Sandra Quijada, coordinadora de área de Opinión Pública del CEP.

En ese sentido, explicó que las personas tienden a no expresar sus preferencias hasta cerca de la fecha de la votación, lo que hace que las mediciones actuales solo reflejen un "momento".

"Yo creo que tenemos que esperar mediciones que están más cercanas a la elección presidencial como para poder decir si es que efectivamente vamos a estar cerca de lo que realmente va a pasar o no", señaló Quijada.

🔴 AHORA: #EncuestaCEP



A un 15% de los encuestados les gustaría que la próxima Presidenta de Chile fuera Evelyn Matthei y un 52% "no sabe + no contesta" la pregunta abierta.





Kast: "Las encuestas van y vienen"

El abanderado republicano, José Antonio Kast, reaccionó -a través de su cuenta de X- a los resultados del sondeo: "Las encuestas van y vienen. Lo que importa no es la foto del día, sino la misión de fondo: recuperar y reconstruir Chile, cuidar a nuestra gente y defender lo que creemos con fuerza y convicción. Con humildad, seguimos firmes en lo verdaderamente importante", escribió.

Las encuestas van y vienen. Lo que importa no es la foto del día, sino la misión de fondo: recuperar y reconstruir Chile, cuidar a nuestra gente y defender lo que creemos con fuerza y convicción. Con humildad, seguimos firmes en lo verdaderamente importante. 🇨🇱✌️

De igual manera, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, expresó: "Valoramos que José Antonio Kast se consolide como una de las principales alternativas presidenciales, siendo el que más sube respecto de las mediciones pasadas".

"Eso refleja que su mensaje de orden, convicción y futuro, está conectando con una mayoría silenciosa que quiere un cambio en Chile", agregó.

En tanto, el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, abordó el aumento de la desaprobación de la Administración del Presidente Gabriel Boric: "El Gobierno se pega un desplome impresionante. Demuestra que los chilenos ya están cansados de excusas, de desorden, y esto nos hace pensar que los chilenos creen que Evelyn Matthei (UDI) es la persona indicada para resolver estos temas que tienen al Gobierno con tan alta desaprobación".

"Nos tomamos estos números con gratitud, pero con mucha humildad y sentido de responsabilidad", complementó.

Jara: "Parece que la elección la está ganando el 'no sabe'"

Uno de los puntos relevantes que destacó la última encuesta CEP es que el 52% de los entrevistados 'no sabe' o no 'contesta', ya sea porque no quieren dar a conocer su preferencia presidencial o aún no la tienen definida.

Al respecto, la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, señaló: "Parece que esta elección la está ganando el 'no sabe' o 'no responde', lo cual es un desafío para todos quienes estamos en política. Pero la verdad es que la posibilidad de realizar una primaria creemos va a contribuir a que, en nuestro sector, pueda tomarse una mayor robustez de alguna de las cuatro candidaturas que hay y ser quién encabece al sector para la primera vuelta".

"El resultado que muestra hoy (la encuesta), en los tres primeros lugares a la ultraderecha y la derecha, nos tiene que motivar a poder realizar la mejor primaria posible", enfatizó la exministra del Trabajo.