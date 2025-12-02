Engañoso: Vidal no dijo que países comunistas terminan en "desastre", el video fue recortado

Esta es una nota original de la Alianza Comprueba, liderada por Mala Espina, en colaboración con Agence France-Presse (AFP) Factual; y en la que participa Cooperativa.

Faltando menos de un mes para el balotaje presidencial del 14 de diciembre, la candidata oficialista Jeannette Jara, del Partido Comunista, nombró al historiador y exministro de Defensa Francisco Vidal como su vocero. En ese contexto, desde el 21 de noviembre circula en redes sociales un video en el que Vidal califica de "desastre" a los gobiernos comunistas.

Sin embargo, el registro compartido más de 19.000 veces corresponde a un recorte de una entrevista de junio, previo a las elecciones primarias, en la que Vidal parafrasea a la entonces precandidata Carolina Tohá.

"En todos los países donde gobierna el Partido Comunista, el resultado es un desastre", señala Vidal en un video publicado en Facebook, Instagram, X y TikTok.

Jara y el opositor José Antonio Kast triunfaron en la primera vuelta de las elección presidencial. Ambos volverán a enfrentarse en un balotaje el 14 de diciembre. La exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric se convirtió en la candidata oficialista tras ganar las elecciones primarias del 29 de junio, en las que la exministra del Interior Carolina Tohá (2022-2025), del Partido por la Democracia (PPD), obtuvo el segundo lugar.

En esa ocasión, Vidal apoyaba la candidatura de Tohá. Jara incorporó a Vidal como vocero el 21 de noviembre, un día después de la salida de Darío Quiroga como coordinador estratégico.

Video recortado

Una revisión inversa de un fotograma del video viral con la herramienta InVID-WeVerify arrojó una entrevista publicada el 16 de junio de 2025 en la cuenta en YouTube de El Conquistador FM.

El metraje de 45:18 minutos corresponde al programa "Polos Opuestos" en el que Vidal y el diputado del opositor de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper comentaron la actualidad política del país, y en especial el debate entre los candidatos de las primarias oficialistas realizado por los medios The Clinic y Radio Pauta, el 16 de junio.

Al minuto 10:43, Schalper comentó que Tohá hizo un "cambió en la estrategia" en el debate. El diputado mencionó que cuando fue interpelada por Jara por el tema de la criminalidad, Tohá contestó: "Me sorprende que una candidata del Partido Comunista esté replicando a la derecha, sobre todo cuando su sector tuvo resistencias enormes en la agenda de seguridad".

En el minuto 11:57, Schalper concluyó: "Acá hay una decisión estratégica del Socialismo Democrático en su conjunto y particularmente en la candidata de cortar este crecimiento que estaba teniendo los sectores más de izquierda a costa de criticar y a costa de básicamente digamos vilipendiar al Socialismo Democrático".

Vidal manifestó enseguida su acuerdo con las consideraciones de Schalper: "Yo creo que se comete un error brutal por todas las partes porque si tú sigues agitando esto, gane quien gane la primaria, si tú le has sacado a colación 20 cosas en la campaña, no es humano ni naturalmente humano que tú apoyes al que ganó una vez que este te sacó la cresta durante un mes y medio, es una cosa de sentido común", aseguró en relación a la interna oficialista.



Vidal sugirió que el debate debía hacerse sobre las propuestas, no sobre el pasado de los entonces candidatos.



Para sustentar su postura, en el minuto 15:22, Vidal puso como ejemplo: "Ahora claro, si tu le dices a la candidata comunista (…) 'en todos los países que gobierna el Partido Comunista el resultado es un desastre'. Bueno, pero después tienes que pedirle el voto a los comunistas, ¿no te parece?".

El video viral es un recorte de este fragmento que toma únicamente la frase en la que Vidal está parafraseando a Tohá (15:25 a 15:30 minutos de transmisión), cuando durante el debate (1:45:05) se comparó con los demás candidatos y señaló: "Hay una candidata que es Jeannette Jara, que representa al Partido Comunista, un sector que donde ha gobernado en el mundo, los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza".