Engañoso: video en que Franco Parisi apoya a José Antonio Kast no es actual

Esta es una nota original de la Alianza Comprueba, liderada por Mala Espina, en colaboración con Agence France-Presse (AFP) Factual; y en la que participa Cooperativa.

De cara al balotaje del 14 de diciembre, entre la oficialista Jeannette Jara y el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, las miradas están puestas en Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente (PDG), quien obtuvo el tercer lugar.

El resultado de la primera vuelta abrió las especulaciones sobre a quién apoyará el economista.

En este contexto, usuarios en X (1, 2) y TikTok (1, 2) compartieron aproximadamente 11.920 veces un video de 30 segundos de duración, en el que aparece Parisi con un mensaje en el que llama a votar por Kast.

En la secuencia, Parisi comenta: "Mañana gran parte del PDG (Partido de la Gente, donde milita) va a optar por la opción del candidato Kast y del casi del millón de votantes que logramos nosotros, que fuimos su voz y sus ideas en la primera vuelta, también van a optar mayoritariamente por el candidato Kast".

"Si tú me preguntas: ¿Qué votaría yo? Yo sigo mi colectivo, en este caso opto por el señor Kast", finalizó.

Sin embargo, hasta el 21 de noviembre, Parisi no ha entregado su apoyo a ninguno de los dos candidatos del balotaje de 2025.

Elementos que no coinciden

En el registro, Parisi menciona que los comicios se realizarán "mañana" y haber obtenido "casi un millón de votos".

No obstante, el balotaje se desarrollará dentro de unas tres semanas y, de acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel), en la primera vuelta de 2025 Parisi obtuvo 2.552.649 votos.

Una búsqueda de las Elecciones Presidenciales de 2021 en la Biblioteca Nacional del Congreso (BCN) reveló que en los comicios de ese año Parisi obtuvo 900.064 sufragios, equivalentes a un 12,81%.

Video no es actual

Un análisis del clip compartido muestra la marca de agua del usuario @fr_parisi en TikTok. Tras revisar el perfil oficial del economista, encontramos el mismo metraje compartido el 18 de diciembre de 2021.

La entrada original tiene una duración de 01:29, a diferencia de los 30 segundos que se han viralizado en 2025.

En la versión extendida Parisi comenta: "Hola, este es Franco. Ayer el PDG habló fuerte y claro en relación a las elecciones que tenemos mañana (19 de diciembre de 2021). El candidato Kast arrasó con un 60%, en tanto el candidato Boric apenas un 6%. ¿Por qué? Porque el candidato Boric se dedicó única y exclusivamente a atacar al Partido de la Gente y no concurrir a explicar su proyecto".

"Además, el candidato Boric se juntó con personas que han hecho mucho, pero mucho daño al Partido de la Gente que son disidentes, que trataron de bajar al partido y a nuestros candidatos. Y tercero, el candidato Boric es el regalón del Canal 13, un canal canalla, y La Tercera. Ellos han atacado persistente y consistentemente al Partido de la Gente, por lo tanto el resultado era claro. Por eso, mañana gran parte del PDG va a optar por la opción del candidato Kast", agregó.

Una búsqueda inversa en Google de distintos fotogramas del video viral condujo a varias publicaciones en redes sociales (1, 2), incluyendo uno de los perfiles en X de Franco Parisi, con el mismo metraje de 01:29.

AVISO IMPORTANTE 💙



La falta de diálogo pasa la cuenta y puede costar una elección.



Yo creo en la democracia digital y me someto a la voluntad de mi colectivo.



La consulta del PDG habló fuerte y claro.



1 candidato dialogó con nosotros y el otro nos despreció pic.twitter.com/lQHaLhM58s — Franco Parisi (@Parisi_oficial) December 18, 2021

Este video también fue incluído en notas de prensa como Cooperativa, Radio ADN, Teletrece, BioBioChile, Diario Financiero o Emol, fechadas el 18 de diciembre de 2021.

Estos artículos detallan que Franco Parisi fue explícito en su apoyo y el del PDG a José Antonio Kast, así como criticó a su opositor, Gabriel Boric.

Por todo esto, calificamos como engañosos los virales que recirculan un video de 2021 de Franco Parisi sobre el candidato José Antonio Kast.