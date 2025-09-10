Eric Aedo denunció "vorágine de cancelación" impulsada por Kast

El diputado DC Eric Aedo denunció este miércoles en El Primer Café una "vorágine de cancelación" impulsada por José Antonio Kast en contra de sus opositores políticos.

En Cooperativa, el vicepresidente de la Cámara Baja e integrante del comando de Jeannette Jara rechazó la ofensiva impulsada por el Partido Republicano en contra de figuras como Francisco Vidal -ya renunciado a Televisión Nacional- y Laura Albornoz, integrante del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

"A mí me preocupa esta política de cancelación que se está instalando estos últimos días", señaló Aedo.

"Yo escuché a la derecha durante mucho tiempo, en el Gobierno de (Sebastián) Piñera, hablar de la política de cancelación que sectores de izquierda llevaban adelante en contra de opiniones o de acciones, etcétera. Y creo que esa política de cancelación se está instalando hoy día desde la derecha, desde Kast, hacia Vidal, hacia Albornoz; hacia cualquiera que tenga una opinión divergente, y me parece que eso es complicado, que es peligroso", dijo el legislador por el Biobío.

"Aprendamos las lecciones"

"A mí de verdad me preocupa que veo que estamos entrando en una vorágine de cancelación que comienza a cortar puentes: no sólo de Kast con el actual oficialismo -la centroizquierda y la izquierda-, sino también comienza a cortar puentes con Chile Vamos... Es cosa de ver las cosas que se dicen unos con otros", remarcó Aedo.

"Yo haría un llamado a salirnos de esta lógica, porque sea quien gane la Presidencia, en el próximo Congreso necesitará construir puentes, y yo haría el esfuerzo de no anularnos unos a otros y no llegar en marzo del próximo año, otra vez, en una lógica de confrontación", planteó.

"Aprendamos de las lecciones del pasado, porque pase lo que pase en la elección presidencial, (...) vamos a tener otra vez un Congreso que, a lo menos en la Cámara de Diputados, va a ser muy equilibrado entre oficialismo y la oposición. Y eso requiere de puentes de comunicación y de una relación política que pueda fluir para lograr los acuerdos que Chile necesita", sentenció el líder falangista.