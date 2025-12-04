Exconcertacionistas piden a Jara y Kast "compromiso de Estado" y "estar a la altura"

Ante el balotaje del 14 de diciembre muchos los consideran "huérfanos", pues pese a su pasado como dirigentes de la Concertación, hoy no son parte del mundo de la centroizquierda que apoya a Jeannette Jara; pero tampoco respaldan a José Antonio Kast, pese a que algunos sí estuvieron a favor de Evelyn Matthei en primera vuelta.

Así, más de medio centenar de nombres concertacionistas firmó una carta abierta, en la que piden a ambos candidatos un "compromiso de Estado", más que medidas puntuales, para -afirman- en 20 o 30 años más, poder decir que estuvieron "a la altura" de lo que el país requirió.

"Chile llega a una nueva elección presidencial en un contexto de profunda división. Como en los últimos comicios, cualquiera sea quien resulte electo, una parte muy significativa de chilenas y chilenos no lo tuvo como primera opción. La elección aparece así más marcada por la resignación que por la convicción. El desafío, esta vez, es que la segunda vuelta no sea sólo la disputa por una banda presidencial, sino el primer paso de un pacto más duradero, en el que el futuro de Chile pese más que la próxima elección, y el interés general se imponga a las trincheras", dice el mensaje.

Firmado por varios exministros y exsubsecretarios, el texto recuerda que "las primeras décadas tras el retorno a la democracia mostraron que los grandes avances son posibles cuando existe una visión compartida que trasciende un gobierno".

"El crecimiento, la reducción de la pobreza, la integración al mundo y la modernización de la infraestructura fueron fruto de acuerdos básicos y de una mirada estratégica de largo aliento. Hoy, en cambio, el debate presidencial aparece atrapado en el corto plazo; los programas pocas veces interpelan a la mayoría social y la polarización erosiona la legitimidad de las reformas y desalienta la inversión", relata la carta, que respaldan -entre muchos otros- Manuel Agosin, Soledad Alvear, Viviane Blanlot, Jorge Burgos, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, Manuel Marfán, Gutenberg Martinez, Jorge Marshall, Carlos Massad, Carlos Mladinic, Edmundo Pérez, Jorge Pizarro, Edgardo Riveros, Andrés Velasco, Ignacio Walker y Roberto Zahlet.

Por ello,"frente a esta realidad, quienes firmamos este documento queremos plantearles una petición simple en su formulación, pero exigente en sus consecuencias: que, sabiendo que su mandato será acotado en el tiempo, lo enmarquen desde el inicio en una visión de país de largo plazo y se comprometan a ofrecer a la ciudadanía una hoja de ruta con metas económicas, sociales e institucionales claras y medibles, que orienten las políticas públicas más allá de un solo período presidencial".

"Al 2050, Chile debiera poder mirarse habiendo logrado, entre otros objetivos, un ingreso por habitante al menos duplicado, una expansión diversificada de sus exportaciones, una reducción sustantiva de brechas sociales y territoriales, un desarrollo sustentable que cuide su base natural y un Estado moderno, profesional y confiable al servicio de las personas".

El grupo plantea que estos objetivos se enmarcan en tres ejes estructurales: i) Desarrollo económico sustentable: producir más, mejor y sin hipotecar el mañana; ii) Más empleos, mayor productividad y una sociedad más equitativa; y iii) Un Estado moderno, profesional y transparente al servicio de las personas.

"Porque lo que está en juego no es sólo quién conducirá Chile hasta 2030, sino qué país estaremos construyendo hacia 2050: un Chile capaz de crecer sin dejar atrás a su gente; un Chile que haga valer su palabra dentro y fuera de sus fronteras; un Chile donde el desacuerdo no impida los acuerdos esenciales; un Chile al que, dentro de 20 o 30 años, podamos mirar sin sonrojarnos y decir: supimos estar a la altura", remata la exhortación pública.

Carta Abierta by Cooperativa.cl