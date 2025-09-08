Patricia Peña, exintegrante de la Comisión Asesora contra la Desinformación, hizo un llamado en Cooperativa a no naturalizar las fake news difundidas por cuentas de bots, que si bien se han tomado la campaña presidencial actual, son parte de las redes sociales desde hace varios años.

"He escuchado que algunos dicen que esto pasó en Twitter (X), y esa plataforma no la lee nadie. O sea, generalmente hay una tendencia a minimizar el impacto de lo que ocurre en lo digital, cuando nuestras vidas están cruzadas entre lo digital y lo real", apuntó en Lo que Queda del Día.

La académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la U. de Chile relevó que en este escenario, "todo ataque en contra de alguien que tiene una presencia real, y más si es una persona que participa en la vida pública, va a tener consecuencias emocionales, y en un montón de aspectos de su vida".

