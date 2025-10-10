Eyzaguirre: "Kast realmente es un riesgo, sus propuestas son populismo puro"

El exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre dijo en El Primer Café que José Antonio Kast "realmente es un riesgo" para Chile, dado que sus propuestas económicas "son populismo puro".

En Cooperativa, el militante PPD volvió a criticar la promesa del abanderado republicano de recortar 6.000 millones de dólares del gasto público en un plazo de un año y medio; iniciativa que hace una semana calificaba como "un sobreajuste fiscal completamente inviable e innecesario".

"Yo soy partidario de mejorar el rendimiento de los funcionarios públicos y de reasignarlos para prioridades con mayor foco, sin duda alguna. También soy partidario de cortar unos 2.000 millones de dólares en el nivel del gasto público para hacer más sostenible la deuda, pero pasarle tabla rasa (al Estado y cortar) 6.000 millones (es despropocionado)", argumentó el también exministro de la Segpres.

"Hay que saber mínima macroeconomía para saber (sic) que si tú hundes el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares, con Chile que tiene tasas de interés bajas, tú produces una recesión. Eso no lo ha dicho nadie", criticó.

"Ni pies ni cabeza"

Dicha iniciativa, remarcó, "es políticamente imposible (de llevar adelante); desde el punto de vista de asignación de recursos es una cosa sin sentido, y desde el punto de vista macroeconómico es el preludio de una recesión. O sea, no tiene pies ni cabeza".

Eyzaguirre criticó, en la misma línea, el discurso de ultraderecha que afirma que el Estado "está lleno de corruptos".

"Si hay operadores políticos hay que sacarlos, y lo que ha dicho Evelyn Matthei es mucho más sensato en este sentido", pero "veamos lo que le pasó a Trump con el famoso DOGE", liderado por Elon Musk, que buscaba reducir el gasto fiscal: "No logró cortar ni la décima parte de lo que había dicho. (Es decir, este clamor discursivo) son puras apelaciones sentimentales populistas".

"Las propuestas de Kast son populismo puro. Ésa es la verdad de las cosas (...) Yo creo que Kast es realmente un peligro... Fíjate que (en su campaña) dijeron así, de una pasada: 'Vamos a despedir 100 mil funcionarios públicos'... ¿Alguien ha mirado las estadísticas internacionales respecto de cuántos funcionarios públicos hay en Chile por número de habitantes? Bueno, es la mitad que en Estados Unidos, y la mitad que en España", apuntó.

El además exministro de Educación criticó también que Kast haya hecho en la víspera un "llamado a la unidad de la derecha contra el otro lado". Interpretó este exhorto como una "refundación sobre la base de suprimir a una parte del espectro político", cuando -a su juicio- "lo que este país necesita es unidad transversal", con foco "en el centro" político y "no en visiones polares refundacionales".

Adicionalmente, alertó sobre el peligro de que, en un gobierno liderado por el Partido Republicano, "nos metan como subordinados de Trump para nuestras relaciones económicas, cuando nosotros (los chilenos) vivimos del comercio exterior".

En definitiva, "este señor realmente es un riesgo", resumió Nicolás Eyzaguirre en El Primer Café.