Francisco Vidal y escenario electoral: "Nos están matando antes del resultado"

El exministro Francisco Vidal, vocero de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara, criticó los planteamientos que dan como ganador del balotaje al republicano José Antonio Kast y planteó que responden a una estrategia política.

Vidal cuestionó el ambiente político en Radio Nuevo Mundo apuntando a que "la derecha ya ganó. Ellos ya instalaron que ganaron", agregando que algunos análisis incluso incluyen a la coalición oficialista en un rol de eventual oposición.

"Nos dijeron que a la segunda vuelta iban a pasar dos alemanes, así era, así comenzó la campaña. Después nos instalaron que iban a ser mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado. Tampoco. Y hoy día nos están matando antes del resultado", planteó.

De esa forma, enfatizó que "yo creo que la estrategia es de manual, es bajar la motivación, bajar el estímulo, expandir la derrota, es a los vacilantes que se escondan, porque hay mucho de eso también. Pero yo creo que todavía tenemos una oportunidad, ya será el momento de hacer la crítica y autocrítica".

Asimismo, emplazó que "ya se están repartiendo ministerios". Por ejemplo, se refirió al seminario por los 35 años de Libertad y Desarrollo donde "el señor (José Luis) Daza que es vicepresidente de Argentina en la economía, le cedió públicamente el Ministerio de Hacienda al señor (Jorge) Quiroz. Impresionante, pero bueno ¿qué podemos esperar?".

Por otro lado, el vocero de la candidatura oficialista aseveró que "en estos doce días reales de campaña que quedan, la clave es el mundo popular, decirles lo que plantea Jara, el compromiso principal es que usted llegue a fin de mes con su pensión o con su salario y no tenga que endeudarse".