Frei se reunió con Kast y destacó que coinciden en "temas esenciales"

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se reunió el lunes con el candidato republicano, José Antonio Kast, con quien "tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país", afirmó en una declaración pública.



"En el día de ayer recibí en mi casa al candidato presidencial José Antonio Kast para intercambiar ideas sobre el futuro de Chile", explicó, en el escrito, el histórico líder DC.

"Pese a que, como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos", argumentó Frei.

"Ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus

planteamientos (de Kast) y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen", sostuvo el exmandatario.

"Nuestro país debe retomar rápidamente el crecimiento, generar buenos empleos y erradicar las organizaciones delictuales que se han tomado nuestros barrios y amenazan el futuro de nuestros niños", aseveró Frei a 19 días de la segunda vuelta que enfrentará al exdiputado UDI con Jeannette Jara, abanderada que es apoyada por el oficialismo e, institucionalmente, por la Democracia Cristiana.

Kast: "Tuve oportunidad de contarle mi visión y escuchar, desde su experiencia, su mirada"

En declaraciones a La Segunda, Kast señaló: "Ayer fui recibido en su casa por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para conversar sobre los desafíos que enfrenta Chile".

"Fue un encuentro muy cordial, donde tuve la oportunidad de contarle mi visión sobre las cosas que son más urgentes hoy día para nuestro país y de escuchar, desde su experiencia, su mirada sobre las necesidades y temas concretos que Chile necesita abordar para retomar el crecimiento y mejorar la vida de todos los chilenos", añadió.

El lunes, Kast se reunió también con la familia Piñera Morel, que le declaró un apoyo explícito para el balotaje.