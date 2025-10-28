Generalísimo de Matthei: "Nosotros aseguramos derrotar al comunismo y a este Gobierno de atorrantes"

El jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, garantizó que su candidata puede derrotar tanto al "comunismo", representado en la abanderada oficialista, Jeannette Jara, como a "este Gobierno de atorrantes", como califica a la Administración Boric.

En línea con lo señalado por la militante UDI la semana pasada, su generalísimo reiteró este martes: "Todas las encuestas en Chile dicen que Evelyn Matthei es más competitiva y asegura el triunfo ante el comunismo y un gobierno de continuidad".

Por lo anterior, el exdiputado se cuadró con la tesis de Matthei de que "este Gobierno va a hacer todo lo humanamente posible para que José Antonio (Kast) pase a segunda vuelta", como han interpretado las constantes alusiones del Mandatario al candidato de Republicanos.

En esta recta final de la campaña, y cuando los últimos sondeos sitúan a su candidata en tercer o cuarto lugar de la primera vuelta, Paulsen subrayó que "nuestro objetivo es estar" en el balotaje.

Con ese fin, el militante RN adelantó que "vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a plantear las mejores propuestas, y diremos a los chilenos que nosotros aseguramos derrotar a este mal Gobierno, un Gobierno de atorrantes, que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas".

Al cierre, insistió: "No tengo ninguna duda de que este Gobierno quiere que pase José Antonio a segunda vuelta, porque ven mayores posibilidades de ganar" si es que el republicano llega a avanzar junto a Jara.