Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.7°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Presidenciales

Generalísimo de Matthei: "Nosotros aseguramos derrotar al comunismo y a este Gobierno de atorrantes"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Diego Paulsen (RN) se cuadró con la tesis de que la Administración Boric está operando para favorecer el paso de Kast a segunda vuelta.

El exdiputado aseguró que el Gobierno "ve mayores posibilidades de ganar" si el republicano avanza junto a Jeannette Jara.

Generalísimo de Matthei:
 ATON (archivo)

En esta recta final de la campaña, el asesor se la juega por que Matthei pase al balotaje arremetiendo contra el Gobierno, "que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas".

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, garantizó que su candidata puede derrotar tanto al "comunismo", representado en la abanderada oficialista, Jeannette Jara, como a "este Gobierno de atorrantes", como califica a la Administración Boric.

En línea con lo señalado por la militante UDI la semana pasada, su generalísimo reiteró este martes: "Todas las encuestas en Chile dicen que Evelyn Matthei es más competitiva y asegura el triunfo ante el comunismo y un gobierno de continuidad".

Por lo anterior, el exdiputado se cuadró con la tesis de Matthei de que "este Gobierno va a hacer todo lo humanamente posible para que José Antonio (Kast) pase a segunda vuelta", como han interpretado las constantes alusiones del Mandatario al candidato de Republicanos.

En esta recta final de la campaña, y cuando los últimos sondeos sitúan a su candidata en tercer o cuarto lugar de la primera vuelta, Paulsen subrayó que "nuestro objetivo es estar" en el balotaje.

Con ese fin, el militante RN adelantó que "vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a plantear las mejores propuestas, y diremos a los chilenos que nosotros aseguramos derrotar a este mal Gobierno, un Gobierno de atorrantes, que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas".

Al cierre, insistió: "No tengo ninguna duda de que este Gobierno quiere que pase José Antonio a segunda vuelta, porque ven mayores posibilidades de ganar" si es que el republicano llega a avanzar junto a Jara.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada