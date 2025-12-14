GOPE descartó artefacto explosivo en local de votación de Valparaíso

Alrededor de 80 personas fueron desalojadas este domingo por Carabineros del local de votación Colegio Eleuterio Ramírez en el Cerro Rocuant, Valparaíso, tras un aviso de bomba en su interior.

De acuerdo a información policial, el hecho fue denunciado mediante el 133 de Carabineros alrededor de las 11:00 horas, iniciando un operativo policial que significó la evacuación del recinto y el despliegue de personal del GOPE, que posteriormente descartó la presencia de un artefacto explosivo.

La general Patricia Vásquez, jefa de Zona Valparaíso, precisó que se trató de un llamado anónimo, pero que "dan un nombre, que no se ha podido comprobar. Se derivó gente de organismo especializado, GOPE, con canes, donde se hizo una revisión extrema del colegio, no encontrando nada, todo en forma normal. Por lo tanto, ahora Carabineros ha dado el ingreso a las personas para que puedan hacer su sufragio en forma tranquila".

Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que el local de votación mantiene su horario de funcionamiento normal. "Hasta ahora no tenemos ningún antecedente que sea de lo contrario", dijo.

El delegado presidencial Yanino Riquelme, quien sufraga en el local de votación, en primera instancia hizo un llamado a la calma y aseveró que los votos fueron resguardados por los mismos vocales de mesa.