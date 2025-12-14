Gremios industriales saludan a Kast por su triunfo en la presidencial

El triunfo en segunda vuelta del candidato republicano José Antonio Kast motivó reacciones en diversos gremios de grandes empresas, que saludaron la elección de la carta derechista.

En la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), su presidente Alfredo Echavarría, consideró que "es necesario destacar el impecable proceso vivido durante esta jornada electoral. El Servicio Electoral cumplió nuevamente con una elección tranquila, ordenada y con una entrega de información oportuna y confiable, algo que no siempre ocurre en otros países de la región y que como país valoramos profundamente".

"Los resultados de esta segunda vuelta deben marcar el inicio de una nueva etapa para el país, en la que se impulsen con decisión todas las medidas necesarias para promover más y mejor empleo, abordar de manera urgente el déficit habitacional que afecta a miles de familias y reactivar un ciclo económico virtuoso que permita mejorar la calidad de vida de todas las personas", añadió.

La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) destacó la solidez del proceso democrático y reafirmó su "plena disposición a colaborar con el nuevo gobierno en los múltiples desafíos que enfrenta el país".

El presidente del gremio, Fernando García, dijo que es "la oportunidad que representa este nuevo ciclo político para instalar una agenda industrial moderna, con reglas claras y un marco regulatorio predecible que permita recuperar el dinamismo económico".

En tanto, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) valoró el proceso democrático y felicitó al Presidente electo, destacando el rol que el sector forestal puede cumplir en el desarrollo sostenible del país.

"Felicitamos al Presidente electo, José Antonio Kast. Como sector forestal, nos enorgullece contribuir con soluciones basadas en la naturaleza, que serán determinantes para un desarrollo sustentable tanto para Chile como a nivel global", dijo el timonel nacional de Corma, Rodrigo O'Ryan.

Desde el Consejo del Salmón, su presidenta ejecutiva, Loreto Seguel, afirmó que "el nuevo gobierno enfrenta el desafío de liderar una política de Estado para la salmonicultura, que nos permita crecer y desarrollarnos de manera sostenible. Lo merece Chile, lo merece su segundo producto más exportado y las miles de familias que son parte de esta industria en el sur de nuestro país".

"Como gremio y siendo fiel a nuestro sello, reiteramos nuestra disposición y convicción que siempre hemos tenido a trabajar de manera colaborativa con el nuevo gobierno", remarcó.

También reaccionó María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), quien felicitó Kast y le deseó "éxito en la responsabilidad que asumirá a partir del próximo 11 de marzo de 2026".

"Chile enfrenta desafíos urgentes, entre los que destacan el fortalecimiento de la seguridad y la generación de nuevos empleos formales, condiciones indispensables para recuperar la confianza, dinamizar la inversión y mejorar la calidad de vida de las personas", afirmó.