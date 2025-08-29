Hija mayor de Piñera interviene en campaña de Matthei para contrarrestar fuga hacia Kast

En medio de los desmarques de figuras de Chile Vamos que han expresado su apoyo a José Antonio Kast, la hija mayor de Sebastián Piñera, Magdalena Piñera Morel, agendó un encuentro para el próximo lunes con Evelyn Matthei y excolaboradores del fallecido Mandatario (2010-2014, 2018-2022), con el objetivo de fortalecer el vínculo con la candidata y el equipo de su padre y evitar la fuga de votos.

La convocatoria llega tras el anuncio de que tres exsubsecretarios y un exministro de Piñera se integrarán al equipo del republicano para colaborar en su programa de Gobierno.

Se trata del ex subsecretario del Interior Jorge Atton, el ex subsecretario de Agricultura Álvaro Cruzat y el ex subsecretario de Medio Ambiente Ricardo Irarrázabal, además del exministro Rodrigo Álvarez, quien anunció públicamente su apoyo al candidato republicano.

Desde el comando de Matthei, sin embargo, desdramatizaron la situación. El senador Juan Antonio Coloma, a cargo de la coordinación política del equipo de Matthei, señaló que "la libertad es libre".

"Me cuesta entender que se hable de desmarcados respecto a personas que no estuvieron marcadas y que legítimamente, muchos de ellos, yo los conozco desde siempre, apoyaron otra alternativa. Entonces, es raro como que ahora digan que hubo un desmarque. Cada uno es libre", analizó el legislador.

La estrategia de Matthei se enfoca en dar a conocer sus propuestas, buscando atraer a un electorado amplio y diverso. Frente a esto, el senador destacó puntos clave del programa de la candidata, como la promesa de "un millón de empleos", "blindar la frontera" y asegurar que la exalcaldesa "ha demostrado en su vida que sabe y puede".

Matthei, por su parte, nuevamente evitó referirse a si apoyará o no a Kast en caso de que él pase a segunda vuelta. "Los votos no se traspasan", afirmó en entrevista con TVN, donde también reveló algunos de los nombres que quiere tener en su gabinete en caso de ser elegida Presidenta, como la exsubsecretaria Paula Daza, el exministro Isidro Solís y el exfutbolista Claudio Bravo.