Hoffmann: No me gustaría que ganara la comunista; Tohá me genera muchas más garantías

María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI, abordó la competencia que se vive en el oficialismo a solo cuatro días de la primaria y manifestó que no le gustaría que ganara la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, puesto que la abanderada del PPD, Carolina Tohá, le genera "mucha más garantías de que defenderá la democracia".

En El Primer Café de Cooperativa, la exdiputada señaló este miércoles que sería "un error de cualquier dirigente de derecha o de oposición meterse en una primaria ajena, creo que son prácticas que no corresponden, pero lo que ocurra el fin de semana vamos a ver bien cómo termina, ya que hemos visto que no es fácil".

En ese sentido, puntualizó: "Yo no tengo ninguna candidata predilecta, (pero) no me gustaría que ganara la comunista, lo digo abiertamente. Sin duda que en eso Tohá sí me genera muchas más garantías de que va a defender la democracia, como no lo hacen los comunistas en el resto del mundo".

"El problema es de ellos y ellos tienen que ver cómo zanjan", dijo la militante gremialista, quien afirmó que se ha visto "un poco de tufo octubrista (en la primaria oficialista) y espero que eso quede atrás, pero es una decisión de la izquierda".

Undurraga (DC): "El esfuerzo está en que gane Tohá"

El diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana (DC), explicó que desde su partido se tomó la decisión de "invitar a nuestros simpatizantes y adherentes a participar en la primaria y votar por Carolina Tohá. Esto no solo fue una decisión declarativa; estamos en los distintos lugares de Chile haciendo este esfuerzo con nuestros alcaldes, con nuestros representantes, ya que el esfuerzo está puesto en que gane Carolina Tohá, a nosotros no nos es indiferente quién gane".

"Yo hago la invitación a que todos (en la coalición) pongan el esfuerzo en el 'Plan A'. Cuando existe 'Plan B' se le quita fuerza al Plan A y yo no tengo esa filosofía. Creo que solo tiene que haber Plan A, y el Plan A es hacer los esfuerzos para que gane Carolina Tohá", explicó el legislador.

El timonel de la falange reiteró que su partido se incorporó a la primaria porque "básicamente hay candidaturas que, en caso de ganar, no podemos apoyar, y por eso estamos haciendo el esfuerzo y nos sumamos a la tarea para que Carolina Tohá pueda ganar este domingo."

Vodanovic: "Tohá representa un proyecto posible de realizar"

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), señaló que su partido "ha estado desplegado territorialmente, haciendo trabajo y apoyo, porque creemos que la candidata Carolina Tohá representa un proyecto político de una izquierda que es posible realizar, que tiene buenas ideas y una experiencia en lo que es el Gobierno desde la época del Presidente Lagos y con los dos gobiernos de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, vamos a trabajar hasta el mismo domingo"

Por su parte, el vicepresidente de Renovación Nacional (RN), Pedro Pizarro, afirmó que, nivel de las encuestas, "habrá que ver qué ocurre con la primaria del domingo, pero claramente van a haber repercusiones".

"Hay que esperar que decantan las aguas después del domingo y analizar encuestas un par de semanas después. Ahora está muy líquido el escenario y pueden haber diferentes interpretaciones", afirmó el representante de RN, quien enfatizó que "no es inocuo para varios sectores que gane una candidata u otra".