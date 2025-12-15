Hubo incidentes y detenciones en Plaza Italia post triunfo de Kast

Incidentes menores se registraron la noche del domingo en el sector de Plaza Italia, límite entre las comunas de Santiago y Providencia, luego del triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de la elección presidencial.

Un centenar de personas llegó al lugar para manifestarse contra el republicano, y hubo enfrentamientos con adherentes de éste.

En este contexto se registraron escaramuzas, lanzamiento de piedras y objetos contundentes, fogatas en plena Alameda e interrupciones del tránsito en el sector.

Carabineros intervino con carros lanzagua y lanzagases, y detuvo al menos a cuatro personas, pero aún no hay un balance oficial de la situación.

Se espera que éste se realice hacia las 08:00 de la mañana de este lunes.