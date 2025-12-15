Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Hubo incidentes y detenciones en Plaza Italia post triunfo de Kast

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Detractores se enfrentaron con adherentes al republicano.

Carabineros aún no realiza un balance oficial de la situación.

Hubo incidentes y detenciones en Plaza Italia post triunfo de Kast
 Bryan Gálvez (Cooperativa)

Al menos cuatro personas fueron detenidas.

Incidentes menores se registraron la noche del domingo en el sector de Plaza Italia, límite entre las comunas de Santiago y Providencia, luego del triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de la elección presidencial.

Un centenar de personas llegó al lugar para manifestarse contra el republicano, y hubo enfrentamientos con adherentes de éste.

En este contexto se registraron escaramuzas, lanzamiento de piedras y objetos contundentes, fogatas en plena Alameda e interrupciones del tránsito en el sector.

Carabineros intervino con carros lanzagua y lanzagases, y detuvo al menos a cuatro personas, pero aún no hay un balance oficial de la situación.

Se espera que éste se realice hacia las 08:00 de la mañana de este lunes.

 

