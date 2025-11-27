Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.0°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ideología versus licitaciones: El tenso cruce entre Jara y Kast por la escasez hídrica

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En el marco del “Primer Foro Social”, organizado por Radio Cooperativa junto al Hogar de Cristo, los candidatos presenciales Jeannette Jara (oficialismo) y José Antonio Kast (Partido Republicano) protagonizaron una intensa discusión por la crisis hídrica que sufre el país.

El candidato republicano abrió la discusión atribuyendo la falta de agua a una "ideología" que frena la inversión en desaladoras y perpetúa el "negocio" de los camiones aljibes, proponiendo un fast track para la infraestructura privada como la solución más pragmática y rápida.

La respuesta no se hizo esperar por parte de Jara, quien acusó a Kast de desinformar a la ciudadanía, aclarando que la licitación de la desaladora de Coquimbo ya está en curso. La abanderada contraargumentó enfáticamente que el verdadero obstáculo para el desarrollo no es la burocracia estatal, sino la "concentración económica" y la visión del agua como un bien de consumo en lugar de un derecho humano garantizado.

El intercambio subió de tono hacia el final de la intervención, cuando Jara interpeló directamente la trayectoria política de Kast y sus 16 años como diputado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados