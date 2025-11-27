En el marco del “Primer Foro Social”, organizado por Radio Cooperativa junto al Hogar de Cristo, los candidatos presenciales Jeannette Jara (oficialismo) y José Antonio Kast (Partido Republicano) protagonizaron una intensa discusión por la crisis hídrica que sufre el país.

El candidato republicano abrió la discusión atribuyendo la falta de agua a una "ideología" que frena la inversión en desaladoras y perpetúa el "negocio" de los camiones aljibes, proponiendo un fast track para la infraestructura privada como la solución más pragmática y rápida.

La respuesta no se hizo esperar por parte de Jara, quien acusó a Kast de desinformar a la ciudadanía, aclarando que la licitación de la desaladora de Coquimbo ya está en curso. La abanderada contraargumentó enfáticamente que el verdadero obstáculo para el desarrollo no es la burocracia estatal, sino la "concentración económica" y la visión del agua como un bien de consumo en lugar de un derecho humano garantizado.

El intercambio subió de tono hacia el final de la intervención, cuando Jara interpeló directamente la trayectoria política de Kast y sus 16 años como diputado.

LEER ARTICULO COMPLETO