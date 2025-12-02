Jara ante el penúltimo debate con Kast: No admitiré que me falte el respeto

Ya en la recta final del balotaje, la candidata oficialista Jeannette Jara se prepara para el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), lo que será su penúltimo "cara a cara" frente a José Antonio Kast.

En la previa al debate, la carta de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana presentó este martes su nueva propuesta económica, "Alivio al Bolsillo", que tiene como finalidad abordar el costo de la vida, apuntando principalmente a aquellas personas que están al día con sus deudas y las que están en una dinámica en la que llegan a fin de mes solo gracias al endeudamiento.

En concreto, se propone una renegociación a través del Banco Estado con el objetivo de que se establezca una garantía estatal a esos créditos. También se enfocará en quienes se encuentran dentro de Dicom.

Tras la presentación, la carta progresista se refirió a su preparación para el debate de este miércoles y señaló que "la escasez de debates es algo bien grave para la democracia, porque la verdad es que, aunque el candidato diga que estuvo en muchos debates, yo también he estado en muchos, pero eso fue antes de la segunda vuelta".

"Yo voy a hacer lo que siempre he hecho: proponer soluciones al país, no infundir el miedo ni el odio entre chilenos, pero también, y no sé si se referirá a eso el tono confrontacional, si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir. No por mí, porque si se lo falta a una candidata a la presidencia, entonces, ¿qué queda para otra mujer?", aseveró.

Familiares de Ejecutados Políticos ante posibles indultos: Tenemos un candidato que no dice lo que va a hacer, pero alaba a violadores de DD.HH.

Otro de los temas que se he llevado la atención dentro del marco electoral, es la interpelación de la candidata a Kast por un eventual indulto a Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de cárcel por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

En dicho contexto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo este martes: "Vemos un candidato presidencial que realmente está con una careta, que lo conocimos en la primera campaña y que tiene una posición que atenta contra la verdad y la justicia. No dice lo que va a hacer, sin embargo, alaba a los violadores de DD.HH.".

Lira ue recibida en el Palacio de La Moneda por el Presidente Gabriel Boric, y le planteó la preocupación de su agrupación por eventuales indultos a violadores de derechos humanos.

De parte del Mandatario hubo "un compromiso de que lo que pueda hacer en su ámbito, en su derecho, lo va a hacer, y empatiza con nosotros", señaló la dirigente.