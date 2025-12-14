Adherentes a José Antonio Kast insultaron a Jeannette Jara y golpearon el auto en el que llegó a felicitarlo a su comando, luego de su triunfo en la segunda vuelta presidencial de este domingo.

Al son del grito "el que no salta es comunista", ciudadanos dispararon insultos contra la militante comunista y rodearon de forma amenazante su vehículo, mientras se retiraba.

Se trata, justamente, del tipo de acciones que, esta mañana, Kast dijo esperar que no ocurrieran: recordó que él no tuvo ningún problema cuando, hace cuatro años, fue a saludar a Gabriel Boric debido a su triunfo.

