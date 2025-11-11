Jara marca nuevas diferencias con el Gobierno: "Aún está a tiempo de corregir el rumbo"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, volvió a marcar diferencias con el gobierno -como ya lo hizo en el debate televisivo de este lunes- y criticó algunas decisiones del Presupuesto 2026.

En una actividad realizada este martes, la exministra llamó a reponer la glosa de libre disposición y a aumentar los subsidios habitacionales para familias de menores recursos.

"Las prioridades del país no pueden ser otras que las urgencias reales de las personas y por eso no se puede hablar de futuro si no se fortalece el derecho a la vivienda, se mejora la salud y se protege a las personas mayores, y en particular a la PGU", sentenció.

Jara dijo que "en el marco de la discusión presupuestaria, el gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo y escuchar a las familias de Chile, porque nuestro país necesita un presupuesto que cuide a su gente y que no la deje sola, porque necesitamos efectivamente un gobierno entrante, y esperamos que sea bajo nuestro liderazgo, que cuente con las herramientas adecuadas".

"Hoy día queremos presentar una demanda por mayores recursos para gastos sociales en nuestro país", insistió.

Análisis del debate

Mientras tanto, expertos continúan debatiendo sobre qué candidato salió mejor parado del extenso encuentro televisado de la última jornada.

Pablo Rodríguez, cientista político del Instituto Libertad, comentó que "tanto Evelyn Matthei como Jeannette Jara se vieron con energía y activas durante el debate de anoche, y el debate confirma que Kast no se siente cómodo en este tipo de instancias, tiene un desempeño plano, correcto en general, sin tomar riesgos".

Por su parte, Eric Latorre, analista de la Universidad Autónoma, planteó que "Jara se posiciona buscando ampliarse hacia el centro y distanciarse del gobierno; Kast tiene un buen desempeño, muy ordenado, muy parejo no arriesga mucho; Kaiser probablemente hace el mejor debate de todos, desde el punto de vista que es muy consistente, muy ordenado".

"Matthei tuvo un muy buen debate e hizo algo que es muy importante y que no debió haber hecho en otras ocasiones, que es dejar de mostrarse como una víctima, dejar de enfrentar a Kast desde la victimización, sino que mostrándose como una candidata potente, con buenos equipos", destacó.