Jara presentó plan de bienestar animal: Seguro veterinario y red nacional de clínicas para mascotas

La candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara presentó una serie de medidas tendientes a proteger e incentivar una tenencia responsable de mascotas, con el fin de hacer frente a los costos que enfrentan las familias con el cuidado animal.

"Vamos a avanzar en la protección integral del bienestar de los animales de compañía. En Chile, los animales de compañía ocupan un lugar muy especial en la vida familiar, pero aún enfrentamos desafíos por la falta de fiscalización y educación, que perpetúan el abandono y la irresponsabilidad, afectando tanto a los animales como a la fauna silvestre. Abordaremos con medidas concretas estos desafíos", señaló Jara.

En esa línea, apuntó que el programa incluye cuatro iniciativas: el Seguro Veterinario Complementario para Mascotas (SeVet), la Red Nacional de Clínicas Veterinarias, un millón de esterilizaciones y un fortalecimiento de la actual Ley Cholito.

"Hoy la inmensa mayoría de las familias chilenas considera a sus mascotas parte esencial de su hogar. Por eso presentamos el SeVet, un seguro veterinario complementario que entrega protección financiera, acceso a una red nacional de clínicas y prestaciones esenciales gratuitas. Es una política pública moderna, que alivia el bolsillo de las familias", enfatizó la carta del progresismo.

Seguro veterinario administrado por Fonasa

La candidata de la centroizquierda explicó que el SeVet sería un seguro volutnario para todas las mascotas inscritas en el Registro Nacional, administrado por Fonasa, que cubrirá gratuitamente prestaciones esenciales de interés público como esterilizaciones, vacunas y eutanasia.

Lo anterior, permitirá a las familias acceder a la Red Nacional de Clínicas Veterinarias con menores costos, entregando certeza y protección financiera para quienes asumen la tenencia responsable. Esta, estará sujeta a reglas públicas, con el fin de garantizar la atención básica para las mascotas.

El programa plantea el despliegue de una política nacional de control reproductivo con un millón de esterilizaciones durante el periodo de Gobierno (250.000 en el primer año), acompaña de programas regionales de tenencia responsable, educación ciudadana y mayor uso de chips, para prevenir el abandono animal y fortalecer la convivencia responsable.

Además, se busca enfrentar el maltrato animal, tanto en el campo como en la ciudad, adecuando la normativa a los estándares internacionales de bienestar animal y fortalecer la fiscalización, en particular relativa a la aplicación de la Ley Cholito. Con ello, se establecen incentivos para la adopción responsable y desincentivar la reproducción y venta descontrolada de animales.

Con ello, también la transformación progresiva de los zoológicos en parques de conservación, centrados en el bienestar animal, la preservación de especies y la educación ambiental. Con énfasis en las medidas preventivas se sumarán a los animales a la gestión del riesgo de desastres.

La iniciativa buscará promover la educación en respeto y protección animal desde la primera infancia hasta la enseñanza media, con el objetivo de formar ciudadanos más conscientes y empático. Con ello, se impulsará la colaboración de organizaciones de protección animal y la sociedad civil.