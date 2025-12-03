Jara respalda proyecto que elimina multas por circular sin TAG: "Es un abuso con la gente"

En el marco del Debate Presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) 2025, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, afirmó que entregará su total respaldo al proyecto de ley que busca eliminar las multas por no pago del TAG, actualmente en tramitación en el Congreso.

Pese a que la semana pasada los comandos de ambos candidatos manifestaron su rechazo a la iniciativa, la también abanderada de la Democracia Cristiana (DC) relató su experiencia con las infracciones: "Me costó muy cara la multa, entre 300 (mil pesos) en una municipalidad, y 600 en otra. Más de una vez, porque no tenía posibilidades de ir a sacar el TAG de nuevo", recordó.

"Yo pude pagar mis multas de TAG, que bien merecidas me las tenía, porque tengo capacidad, pero no dejo de empatizar con la angustia de las personas que no les alcanza", expresó la exministra del Trabajo.

En esa línea, enfatizó: "Yo voy a apoyar a la legislación, porque creo que lo que se ha hecho es un abuso, como con los pollos y las farmacias, un abuso con la gente".

Kast evita definición y defiende cumplir la norma

Al ser consultado sobre su postura respecto a la iniciativa, el candidato José Antonio Kast (Partido Republicano) evitó definirse y defendió el cumplimiento de la norma: "Lo que es relevante es que si yo pago por un servicio, me den el servicio por el cual yo estoy pagando. Y eso requiere un diálogo permanente entre la autoridad y los concesionarios en este caso, que creo que se puede mejorar infinitamente. Pero si yo quiero tener un mejor estándar, claro que voy a tener que pagar algo por ese mejor estándar".

A pesar de la insistencia del moderador por obtener una respuesta clara, Kast respondió: "Yo no quiero imponer una decisión al Parlamento porque está en debate, estamos esperando que avance la discusión, (pero) si usted infringe una norma, si no paga algo, si va a algún lugar, come algo y no paga, bueno, se le aplica una multa".

La réplica de Jara no se hizo esperar, quien emplazó directamente a su contendor por no dar una respuesta clara: "Lo que me queda claro a mí es que el candidato Kast con tal de no perder un voto, no es capaz de tomar ninguna posición sobre ningún tema", fustigó.