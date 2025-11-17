Jara se abre a conversar con Parisi, pero refuerza: "Trabajaré para conquistar a la ciudadanía"

Después de hacer un guiño a Franco Parisi en su discurso post-primera vuelta, la candidata del oficialismo más la DC, Jeannette Jara, dijo estar dispuesta a conversar con el líder del Partido de la Gente, aunque aseguró que "voy a trabajar por conquistar a la ciudadanía" de cara al balotaje.

Consultada sobre el economista este lunes, a raíz del sorpresivo tercer lugar que obtuvo, señaló que "valoro mucho su aporte a la política, porque refresca y da una mirada distinta, y más que hacer un llamado a que él me traslade sus votos, porque no creo que la política sea así, las personas actúan en función de la consciencia que tienen de los temas y de la información a la que acceden, voy a trabajar por conquistar a la ciudadanía".

"Ahora, si Franco en algún minuto estima pertinente que podamos reunirnos, hacer algún gesto, o tener algún tipo de diálogo, siempre voy a estar disponible, pero es él quien tiene este buen resultado, y voy a respetar sus tiempos", subrayó la abanderada.

Más temprano, dirigentes oficialistas también remarcaron la necesidad de ir a buscar a los electores de Parisi, más que conseguir el apoyo explícito del ahora excandidato, y por lo pronto, creen que Jara puede conectar con quienes están cansados de los abusos, gente menos politizada, y quienes valoran la meritocracia en la política.

La exministra partió esta breve campaña para la segunda vuelta con actividades en La Pintana y apariciones en matinales, durante las cuales apuntó que "por supuesto" que alcaldes del sector serán parte del esperado refuerzo a su comando.

Socialismo Democrático critica rol del Gobierno en la campaña

Por otro lado, algunos parlamentarios del Socialismo Democrático acusaron al Gobierno y al Partido Comunista -donde milita la candidata- de torpedear la campaña anterior, y solicitaron que aquello no se repita en las próximas semanas.

El senador socialista Juan Luis Castro espera que La Moneda y el PC "no compliquen el pleno despliegue de Jara hacia segunda vuelta, pues fueron un problema en su momento", mientras que el diputado reelecto Jaime Araya (ind-PPD) cree que el estrecho resultado de ayer responde a "haber martillado durante toda la campaña para encerrar a Jara como la candidata del Presidente".

Más duro fue el senador Pedro Araya (PPD), quien fustigó que "Jeannette Jara, más que pelear con la derecha, tuvo que pelear con el PC y con el Gobierno producto de las tonteras que hacía" el Ejecutivo.

La ministra vocera, Camila Vallejo, desdramatizó aquellos reparos esta tarde, limitándose a señalar que la influencia de La Moneda en lo expresado en las urnas "será parte de los análisis de los políticos o de los analistas".

"Lo que nos ocupa como Gobierno es seguir haciendo lo que tenemos que hacer para cumplirle a nuestro país, con los compromisos que hemos establecido, hasta el último día de nuestro mandato, y garantizar que el próximo proceso (electoral) sea tranquilo, seguro y expedito para que la gente pueda ejercer su derecho con total normalidad", cerró.