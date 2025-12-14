Jeannette Jara reconoció el triunfo de José Antonio Kast

La candidata del oficialismo más la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, reconoció el triunfo del republicano José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, en base a los contundentes resultados del Servicio Electoral.
El primer pronunciamiento de la exministra sobre el balotaje fue en su cuenta de X: "La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile", informó.
"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", cerró la militante comunista.
Poco antes de esta publicación, el senador y timonel PPD, Jaime Quintana, ya se había referido a la "categórica" decisión de la ciudadanía al elegir a Kast como el próximo presidente del país, y se comprometió a integrar una "oposición constructiva y vigilante" durante su mandato, todo cuando "no se retroceda en derechos".
El oficialista también tuvo palabras para la ahora excandidata del sector: "A Jeannette Jara, nuestro reconocimiento por haber asumido una tarea cuesta arriba con coraje y con un liderazgo que nunca miró en menos a nadie".
Un grupo de adherentes de Jara está a la espera de que entregue un discurso final en su comando, ubicado en el Barrio París-Londres de Santiago Centro.