Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.7°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Presidenciales

Jeannette Jara reconoció el triunfo de José Antonio Kast

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La candidata oficialista dijo que ya conversó con el Presidente electo "para desearle éxito por el bien de Chile".

"La democracia habló fuerte y claro", manifestó la exministra frente a los resultados del Servel.

Jeannette Jara reconoció el triunfo de José Antonio Kast
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La candidata del oficialismo más la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, reconoció el triunfo del republicano José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, en base a los contundentes resultados del Servicio Electoral.

El primer pronunciamiento de la exministra sobre el balotaje fue en su cuenta de X: "La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile", informó.

"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", cerró la militante comunista.

Poco antes de esta publicación, el senador y timonel PPD, Jaime Quintana, ya se había referido a la "categórica" decisión de la ciudadanía al elegir a Kast como el próximo presidente del país, y se comprometió a integrar una "oposición constructiva y vigilante" durante su mandato, todo cuando "no se retroceda en derechos".

El oficialista también tuvo palabras para la ahora excandidata del sector: "A Jeannette Jara, nuestro reconocimiento por haber asumido una tarea cuesta arriba con coraje y con un liderazgo que nunca miró en menos a nadie".

Un grupo de adherentes de Jara está a la espera de que entregue un discurso final en su comando, ubicado en el Barrio París-Londres de Santiago Centro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada