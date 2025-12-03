Jeannette Jara se reunió con el embajador de Estados Unidos

Inmediatamente después de finalizar el segundo debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), celebrado esta mañana en el Campus Oriente de la Universidad Católica, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, se trasladó al barrio El Golf, ubicado en la comuna de Las Condes, para sostener una reunión con el nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd.

Aunque no se han revelado mayores detalles sobre el contenido de este encuentro, que fue de carácter protocolar, la cita marcó un importante hito político en la carrera hacia el balotaje del 14 de diciembre.

Si bien ambos contendores presidenciales, Jara y el opositor José Antonio Kast, habían expresado públicamente su intención de reunirse con el representante del Gobierno de Donald Trump, la abanderada oficialista fue la primera en concretar la cita.

Esto ocurre en un contexto donde el embajador ha mantenido una postura crítica respecto a ciertas acciones del Ejecutivo chileno en curso. Durante su presentación en la embajada y antes de entregar sus cartas credenciales, Judd criticó al Presidente Gabriel Boric y realizó comentarios sesgados sobre el proceso presidencial en curso, tras lo cual la Cancillería chilena envió una nota de protesta a Washington.

Judd se refirió en redes sociales a su reciente encuentro con la candidata: "Valoro la conversación franca y respetuosa", escribió.

Agregó que "para EE.UU. es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades".

Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa. Para EE.UU. es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en… — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) December 3, 2025

Excanciller Heraldo Muñoz: Le pidió que el programa de Visa Waiver se mantenga

La candidata estuvo acompañada del excanciller Heraldo Muñoz, quien detalló que la reunión fue "cordial y positiva", donde Jara "subrayó que tiene la intención de tener la mejor relación con Estados Unidos, con más comercio e inversión para generar buenos empleos en Chile".

Asimismo, precisó que "la candidata le pidió que el programa de Visa Waiver se mantenga y expresó que ella es una mujer pragmática. Si la relación Chile-Estados Unidos prospera, eso será constructivo para ambos. El embajador de Estados Unidos coincidió y dijo que su misión es impulsar más inversiones en Chile y más comercio".

Por otro lado, desde el Palacio de La Moneda se confirmó que el martes 30 de diciembre se hará entrega de las cartas credenciales que están pendientes, entre ellas, las del embajador de Estados Unidos.