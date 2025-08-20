Juan Sutil sobre la dictadura de Pinochet: "Para mí no es una dictadura"

El empresario Juan Sutil, encargado estratégico del comando de Evelyn Matthei, aseguró este miércoles en televisión que la época posterior al golpe de 1973, gobernada de facto por Augusto Pinochet y la Junta Militar, "no es una dictadura".

Entrevistado en CNN Chile, el exlíder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) lanzó esta incierta tesis política sin que le hubieran preguntado al respecto, y reavivó de paso un tema que a la exalcaldesa UDI le es particularmente incómodo.

Fue a mediados de abril que la hija del general Fernando Matthei afirmó que el derrocamiento de Salvador Allende "era necesario" y que, "probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos".

Aun sin gran intensidad, el asunto ha seguido rondando, al punto de que, cuatro meses después, a inicios de agosto, la exministra ofreció disculpas "por el dolor causado" por sus palabras.

Hoy irrumpió Sutil: "Los mejores momentos de la historia de Chile, desde el punto de vista político, fue el término del gobierno militar dictatorial... Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder", disparó, pese a que la periodista Matilde Burgos le había preguntado, simplemente, "por qué la gente debería votar por Evelyn Matthei y no por José Antonio Kast".

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Sutil, encargado estratégico del comando de Evelyn Matthei, por Pinochet: "Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó"@matiburgos



💻 https://t.co/54rxaFGS8f pic.twitter.com/q27BBx7XmM — CNN Chile (@CNNChile) August 20, 2025

"El gobierno (de Pinochet) fue dictatorial y terminó, y ésa fue una salida negociada democrática, y posteriormente viene todo un periodo de florecer de Chile", continuó Sutil.

"No estoy calificando, estoy diciendo cómo se negoció, cómo permitió (el proceso político) volver a la democracia, y eso fue ejemplar, porque, normalmente, tú de las dictaduras sales a través de una revolución o de un problema como lo tiene Venezuela hoy día", sentenció el exlíder gremial, que entró hace poco al comando de Matthei para "reforzarlo".

Jara: "No sorprende"

Reaccionó, a través de su cuenta en Twitter, la abanderada oficialista, Jeannette Jara: "Las palabras de Juan Sutil no sorprenden. Son la confirmación de que las candidaturas de la derecha siguen atadas al pasado y con pocas propuestas de futuro", escribió.

La exministra del Trabajo dijo que en dicho sector "no solo minimizan una dictadura que asesinó y torturó a miles de chilenos, tuvo una profunda crisis económica y consolidó las injusticias beneficiando solo a unos pocos. Sino que demuestran una falta de comprensión de lo que significa la democracia".

"Nosotros, en cambio, miramos hacia adelante, con una visión de país que valora la verdad, la justicia y el pleno respeto a todas las personas, para construir un Chile más justo que crece realmente para todos", sentenció la militante comunista.