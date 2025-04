Kaiser prometió mantener su candidatura incluso si se derrumba en las encuestas

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, insistió en que no se bajará de la carrera a La Moneda, sin importar los resultados de las encuestas.

Al ser consultado sobre si entregará su apoyo a José Antonio Kast, Kaiser replicó que "no proyecto sobre la base de encuestas por una razón muy sencilla, cuando usted tiene 10 puntos o más de diferencia entre distintas encuestas yo creo que a estas alturas son las encuestadoras las que tienen que explicar porqué hay resultados que son tan diferentes y, por lo demás, tan convenientes para ciertas candidaturas".

"Solamente para despejar dudas, en la medida en que las condiciones se mantengan tal como están en este momento yo no me voy a bajar. Si cambian para peor no me voy a bajar y si cambian para mejor tampoco me voy a bajar", indicó.

Mientras tanto, José Antonio Kast anunció una serie de propuestas, entre las que destacó la realización de una auditoría total e independiente al Estado, con el fin de determinar si existen gastos innecesarios o indebidos.

Sobre si la no realización de una primaria afecta sus opciones, el republicano dijo que "el problema está en el gobierno, porque lo más probable es que los cuatro o cinco (candidatos oficialistas) van a encontrar la manera de diferenciarse de un gobierno que va a la baja fruto de sus propios fracasos y de sus propias mentiras".

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, sostuvo que "en esa franja y en esa cobertura de las primarias van a estar discutiendo y peleando sobre quién es más lejano al Gobierno, que, lamentablemente, no ha puesto el foco en la seguridad de los chilenos, así que desde ese punto de vista no creo que se corra un riesgo".