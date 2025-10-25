Kaiser se reunió con congregaciones evangélicas: "Un Estado laico no debe ser anticristiano"

El aspirante a la presidencia por el Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, presidió un encuentro este viernes con más de 75 obispos, pastores y delegados de diversas organizaciones evangélicas.

La cita tuvo lugar en el templo de la iglesia La Buena Obra, ubicado en la comuna de San Joaquín.

Esta reunión, que se suma a otras ya realizadas en distintas regiones, tuvo como finalidad debatir las propuestas éticas y morales incluidas en su plan de gobierno y buscar vías de colaboración con el sector cristiano-evangélico.

Entre las asociaciones representadas se encontraban el Consejo de Obispos y Pastores de Chile, el Movimiento Cristianos por Cristo y por Chile, y la Plataforma Evangélica Nacional, entre otras entidades.

"Hemos tenido una muy buena recepción, especialmente respecto a la idea de que un Estado laico no debe ser un Estado anticristiano", destacó el abanderado tras el encuentro.

Asimismo, añadió que su propuesta integra medidas destinadas a potenciar la implicación de las iglesias en iniciativas comunitarias.

Declaró que "hemos presentado una serie de propuestas integradas en nuestro programa para fortalecer el rol de las iglesias y potenciar su importante labor social en beneficio de las comunidades".