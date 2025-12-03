El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó la eventual ofensiva bélica de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que al régimen de Nicolás Maduro "le quedan 98 días", en el marco del Debate Presidencial Archi 2025.

Al ser consultado por la periodista de Cooperativa Verónica Franco respecto a si respalda la intervención estadounidense, el exdiputado enfatizó: "Le respondo con la frase de nuestro escudo: 'Por la razón o por la fuerza'. Han venido sicarios de Venezuela a asesinar a personas aquí en Chile. Ellos (dictadura de Maduro) han mandado a organizaciones criminales a Chile, están interviniendo nuestro país".

"Por lo tanto, lo que yo le puedo decir al señor Maduro, ojalá que se vaya y le quedan 98 días", indicó el aspirante a La Moneda, que no ofreció ninguna explicación sobre el significado de dicho plazo.

Éste replica, sin embargo, la cuenta regresiva que viene planteando de cara al cambio de Gobierno del 11 de marzo, que ha planteado en pos de que los inmigrantes irregulares se vayan de Chile por cuenta propia.

