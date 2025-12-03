Kast elevaría la edad de jubilación, pero a las futuras generaciones de trabajadores

En el marco del Debate Presidencial Archi 2025, el candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) fue consultado respecto a la posibilidad de elevar la edad de jubilación en Chile y afirmó que, en su eventual Gobierno, dependerá "de la edad que tenga" el cotizante.

Al abordar el informe de la OCDE Pensions at a Glance 2025, que destacó la reforma previsional chilena pero advirtió que el país sigue teniendo una edad de jubilación por debajo del grupo, la periodista de Cooperativa Verónica Franco invitó al abanderado a responder si en su eventual Gobierno enviaría un proyecto para elevar la edad legal de jubilación: "Es que no es sí o no, es imposible un sí o un no", respondió.

"Se ha dicho en todos los estudios que tenemos que propender a un cambio, pero sin perjudicar ningún derecho adquirido de las personas, (entonces) depende de que edad tenga: Si hoy día usted tiene menos de 17 años, es sí. Si tiene más de 18 años, es no", argumentó el candidato, quien precisó que el aumento de la edad de retiro sólo aplicaría a quienes están ingresando al mercado laboral.

Jara descarta elevar edad de jubilación

A su turno, la candidata presidencial oficialista-DC, Jeannette Jara, descartó elevar la edad de retiro: "La misma OCDE, en el mismo informe, publicó la edad efectiva de jubilación, y en Chile las mujeres no se jubilan a los 60 años, sino que a los 63, y los hombres a los 67. Y con esa edad de jubilación, las mujeres obtienen una mediana de pensión de AFP de 50 mil pesos", explicó.

"Los cambios primero se deben hacer en el monto de las pensiones para luego, con un sistema que goce de alguna legitimidad, poder introducir otros futuros cambios. Eso no va a ser posible si eligen a Kast, porque quiere desarmar el componente solidario que beneficia a un millón y medio de pensiones en Chile", complementó.

"Aunque ahora José Antonio Kast la quiere echar para atrás y perjudicar al millón y medio de pensionados que está esperando por fin un aumento, espero que se ponga la mano en el corazón y piense en todas las personas mayores de nuestro país que han sufrido por décadas", concluyó la abanderada.