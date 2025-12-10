Kast responde a Cordero por error en cifra de homicidios: "El miedo no es inventado"

El candidato presidencial José Antonio Kast replicó las críticas del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien calificó como "un gran lapsus" las erróneas cifras de homicidios entregadas por el republicano en el debate de Anatel.

Durante el encuentro de anoche con su contendora oficialista-DC Jeannette Jara, el abanderado republicano habló 1.200.000 personas asesinadas al año, pero las cifras oficiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito indican que las víctimas por ese delito ascienden a 1.207 en 2024.

Aunque Kast reconoció el error, el titular de Seguridad -en conversación con Radio Futuro- hizo un llamado a la cautela y advirtió sobre la "explotación del miedo como estrategia electoral".

La réplica del candidato republicano no se hizo esperar: "Yo le diría al ministro que vaya solo al Cerro Chuño a las 12:00 de la noche y que camine. Que vaya a Cerrillos, al campamento más grande de Chile, a ver si está todo tranquilo. Que vaya a cualquier plaza de armas en Chile solo a las 12:00 de la noche y ver qué es lo que siente un chileno común".

"El miedo no es inventado. Aquí es como que el ministro habla del miedo como retóricamente", agregó Kast durante un encuentro con deportistas.

Comando de Kast descarta cierre en La Florida

Tras el cierre del debate Anatel, el último hito de la campaña de Kast será su cierre en la Región de La Araucanía, programado para mañana. La idea original era realizar la actividad en la comuna de la Florida, en Santiago, pero finalmente se optó por un enfoque regional.

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, detalló el motivo del cambio: "(La Araucanía) es una región muy golpeada y necesita esperanza. Es por eso que el cierre de campaña se hace en regiones, porque además las regiones nos importan. No todo tiene que ser en Santiago".

"Y es así que se decidió, tal como fue el primer día luego de la primera vuelta, estar en La Araucanía, cerrar en la misma región, esperando que sea una gran fiesta familiar, de la democracia y del cambio. Y estamos muy confiados que va a ser una fiesta multitudinaria en donde podremos celebrar", agregó la dirigenta.