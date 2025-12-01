Kast sobre presos por DD.HH.: Me gustaría que un enfermo terminal pueda morir en su hogar

El candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, respondió este lunes a la posibilidad de excarcelar a condenados por crímenes de lesa humanidad, luego de que la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, mencionara en su franja televisiva que el republicano estaría a favor de indultar al exmilitar Miguel Krassnoff, uno de los agentes más sanguinarios de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



"Nosotros vamos a actuar en consecuencia a lo que hemos planteado y lo que hemos conversado con este conglomerado de distintos partidos políticos", dijo la carta de la oposición en una rueda de prensa en la sede del Partido Republicano.

Kast redirigió la discusión hacia el proyecto de ley, presentado por senadores de Chile Vamos, que busca que condenados que padecen enfermedades mentales, enfermedades graves o que superan cierta edad puedan cumplir su condena en su domicilio en lugar de la cárcel.

"Yo le diría a ella (a Jara): mira, hoy día hay una norma que se está tramitando en el Senado que habla de las personas que ya no tienen sus facultades mentales, que discuta y que voten allá. Hoy no soy parlamentario. Ahí podrá darse una señal. A lo mejor el Senado quiere que los enfermos terminales puedan terminar en sus hogares", señaló el republicano.

Subrayó, sin embargo, que le "gustaría" que un enfermo terminal pudiera terminar su vida en su hogar.

"A mí me gustaría que alguien que está a punto de morir pueda terminar en su hogar. Si se va a morir en un mes, dos meses, alguien que no sabe dónde está y que tiene que tiene que otro preso cambiarle los pañales, bueno, a lo mejor sería razonable, pero eso lo va a decidir el Senado", sentenció Kast.

Jara apuntó contra Kast por Punta Peuco

Una de las primeras piezas presentadas en la franja de Jara utilizó un video de Kast de hace cuatro años, en el que confirmaba su intención de indultar a los presos de Punta Peuco y manifestaba ser contrario a la educación gratuita universal. El mensaje de la franja apuntaba directamente a la sinceridad del candidato, señalando que si "Kast no ocultara lo que realmente piensa, esto saldría en su franja".

La intensidad de la ofensiva escaló en las escenas siguientes, donde se presentó el testimonio de un joven nacido en 2006, quien reconoció estar alejado del debate sobre la dictadura, pero expresó su preocupación ante la posibilidad de que Kast indulte a Miguel Krasnoff, a quien señaló como el asesino de su abuelo y recordó que el exmilitar suma condenas por más de mil años de cárcel.

La candidata planteó que "lo que propuse en la franja fueron las soluciones para los temas de salud en el país. Lo que sí hay una pieza en la franja donde un joven, nacido el 2006, cuenta la preocupación que tiene por el posible indulto de Miguel Krassnoff, que el mismo candidato Kast ha señalado es cercano a él y que ha sido condenado a mil años. Está bien que algunos quieran borrar la memoria del país, pero que lo hagan con algo de pudor, dios mío, y yo creo que es bueno que los jóvenes se informen, por eso es importante poder mostrar con transparencia lo que está proponiendo la ultraderecha chilena en la persona de Kast".

"No hay nada de lo que se dijo en la franja en la franja ayer que sea falso. Kast estuvo en contra del aborto en tres causales, estuvo en contra de la píldora del día después, estuvo en contra de la ley Cholito, los republicanos votaron contra el acuerdo provisional, los republicanos votaron contra el alza del salario mínimo y la lista sería interminable", dijo Ricardo Solari, asesor del comando de Jeannette Jara, en El Primer Café de Cooperativa.

Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic, jefa de campaña de la abanderada oficialista, expresó: "Buena la franja. Nuestra candidata ha mostrado las propuestas, que es de lo que se trata una campaña, de mostrar qué es lo que uno quiere hacer, cómo lo va a hacer, y en el caso de ella, cómo ha hecho muchas cosas y cómo le ha aportado a Chile durante muchos años con cosas concretas".