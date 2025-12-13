Kast tendrá "un contundente y categórico triunfo" en el balotaje, afirma diputado UDI

A un día de que se celebre el balotaje presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el diputado UDI Gustavo Benavente afirmó que el republicano tendrá "un contundente y categórico triunfo".

"Él ha logrado agrupar, tras de su candidatura, a todas las fuerzas políticas que estuvieron por el Rechazo en el primer plebiscito constitucional. Es decir, a ese 63% de los chilenos que, con fuerza y muy claramente, dijeron que querían un país unido, con plena igualdad ante la ley y que querían un solo Chile", manifestó.

"Más que el triunfo de un partido político, mañana va a ser el triunfo de los principios que han imperado siempre en nuestra República desde su fundación", expresó Benavente.

Sin embargo, desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero indicó que ven "el panorama con tranquilidad, con responsabilidad y con mucha convicción".

"El ánimo en el partido es positivo, pero muy lejos de cualquier triunfalismo. Sabemos que esta elección se juega voto a voto y que nada está definido hasta que se cuente el último voto", dijo.

"Estamos concentrados en que la gente vaya a votar, en cuidar el proceso con nuestros apoderados y en que se respete plenamente la voluntad de los chilenos. Hay un ambiente de compromiso y de sentido de urgencia porque Chile no aguanta más improvisaciones ni cuatro años más de continuidad", expresó Romero.

Kast votará acompañado de su esposa

Desde el comando del candidato de las derechas ya están preparando un inmueble en calle La Gloria, en la comuna de Las Condes, para que funcione como la "Moneda chica" en caso de un eventual triunfo presidencial.

El lugar se instalaría el 15 de diciembre, un día después de la segunda vuelta.

Para la jornada eleccionaria se espera que Kast vaya a votar acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, entre las 9:00 y las 11:00 horas en el colegio María Ana Mogas, ubicado en la comuna de Paine.

Posteriormente, el aspirante a La Moneda se reunirá con su familia y, después, cerca de las 18:00 horas, se desplazará a la sede del Partido Republicano a esperar el resultado.